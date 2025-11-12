En vivo
Defensa de Ricardo González, implicado en homicidio de Jaime Moreno, dice que hay "discriminación"

Defensa de Ricardo González, implicado en homicidio de Jaime Moreno, dice que hay "discriminación"

Según la abogada defensora, su cliente, un joven de 23 años que trabajaba como vendedor ambulante, involucrado en el homicidio de Jaime Moreno, habría sido objeto de comentarios de la Fiscalía.

Foto: redes sociales
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 12 de nov, 2025

