Defensa de Ricardo González, implicado en homicidio de Jaime Moreno, dice que hay "discriminación"

Durante la audiencia de medida de aseguramiento contra Ricardo González Castro, uno de los presuntos responsables del homicidio del estudiante Jaime Esteban Moreno, la defensa del acusado denunció ante la juez del caso una presunta discriminación por parte de la Fiscalía y los representantes de las víctimas.

Según la abogada defensora, su cliente, un joven de 23 años que trabajaba como vendedor ambulante, habría sido objeto de comentarios que cuestionaban su presencia en la fiesta universitaria por su situación económica.

“Señora juez, duele escucharlo, pero de la Fiscalía, que representa un ente institucional, duele aún más que se generen factores de discriminación por efectos de las condiciones económicas de mi representado”, manifestó la defensora durante la diligencia.

La abogada argumentó que los investigadores insinuaron que González no podía haber asistido al evento de Halloween en el Before Club, organizado por estudiantes de la Universidad de Los Andes, debido a su nivel socioeconómico.



“Indicaron que mi representado, por ser vendedor de perros calientes en el centro, no podía estar en una fiesta de la Universidad de los Andes. Es un acto evidente de discriminación”, agregó la jurista.

La defensa sustentó su denuncia con el testimonio de María Alejandra Palma, una de las asistentes al evento, quien declaró que las boletas para ingresar a la fiesta estaban disponibles al público general a través de una plataforma digital, y "no exclusivamente para miembros de la comunidad universitaria".

Fiscalía reveló detalles sobre Ricardo González, segundo implicado en muerte de Jaime Esteban Moreno Foto: redes sociales

Mientras tanto, la Fiscalía General de la Nación mantiene su acusación contra González por el delito de homicidio agravado doloso, señalándolo de haber participado activamente en la golpiza que cobró la vida del joven Jaime Esteban Moreno, estudiante de Ingeniería de Sistemas de 20 años.

Mientars avanza la dilgencia, hoy 12 de noviembre de 2025 la juez definirá si González será enviado a un centro carcelario de manera preventiva.

Paralelamente, la familia de la víctima, representada por los abogados Francisco Bernate y Camilo Rincón, insistió en que la Fiscalía vincule formalmente a una tercera persona, Kleidymar Fernández Sulbarán, quien, según testigos, habría instigado la agresión.