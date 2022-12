Defensoría pide no incluir aspirantes a la JEP que elaboraron acuerdo de paz

El defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret, le recomienda al Comité de Escogencia Del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, liberar a la Jurisdicción Especial para la Paz de eventuales conflictos de interés.



Negret a su vez solicitó que los ciudadanos aspirantes puedan poner al servicio de la construcción de paz y de una convivencia pacífica sus servicios en condiciones de igualdad.



"Esto en aras de garantizar los principios de transparencia, independencia y objetividad necesarios para legitimar las acciones judiciales y extrajudiciales que se emprenderán", explicó.



De igual forma, que no se tomen en consideración las hojas de vida de aquellas personas que participaron en la construcción del Acuerdo de Paz.



Le puede interesar: Más de cinco mil postulados han accedido a la JEP.



"Lo anterior no por un impedimento legal expreso, sino como una acción dirigida a dotar de máxima trasparencia y legitimidad la JEP y en general el Acuerdo Final", expresó.



Cabe recordar que una de las aspirantes a los cargos de la JEP es la exasesora jurídica del proceso de paz Mónica Cifuentes y el exministro de Justicia y hoy asesor de Presidencia para asuntos de la JEP Yesid Reyes.



Para acceder de forma rápida a nuestra señal en vivo y contenidos destacados, DESCARGUE ya la app de Blu Radio.

Publicidad