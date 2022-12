Desde agosto de 2016 han sido procesados 62 funcionarios por corrupción: Fiscalía

La Fiscalía General de la Nación informó que, desde agosto de 2016 a la fecha, han sido procesados 62 funcionarios de la entidad por presuntos hechos de corrupción.

El más reciente caso tiene que ver con un fiscal que pidió dinero para adelantar operativos de búsqueda de un desaparecido en Meta.

La vicefiscal Maria Paulina Riveros reveló que en las próximas horas le serán imputados cargos al fiscal Henry Hernández, por el delito de concusión. De acuerdo con investigaciones de la entidad, Hernandez habría solicitado dinero al familiar de una persona desaparecida con el argumento de que la Fiscalía no tenía dinero para trasladar a los investigadores hasta la zona para realizar la búsqueda del desaparecido.

"El ente acusador tiene evidencias de que el funcionario habría solicitado dinero al familiar de una persona desaparecida, con el argumento que la Fiscalía no tenía presupuesto para trasladar investigadores de policía judicial hasta Meta donde era necesario adelantar labores relacionadas con el caso. Durante la investigación se encontró que la víctima entregó el dinero solicitado" señaló la vicefiscal.

Además, la funcionaria confirmó que la Fiscalía ya adelanta los operativos para la recaptura del narcotraficante Francisco Pineda Paredes, quien fue dejado en libertad de manera irregular por la fiscal Aleyda Saavedra Londoño, quien en las últimas horas fue enviada a la cárcel El Buen Pastor de Buga por este hecho. Para el ente acusador, hay fuertes indicios de que Pineda está relacionado con bandas dedicadas al narcotráfico y de que este hombre se coló de manera irregular en los listados entregados por las Farc al Gobierno Nacional.

Cabe recordar que entre las capturas más sonadas por corrupción que se han realizado este año se encuentran las del ex fiscal Rodrigo Aldana, delegado ante el Tribunal Superior de Bogotá, también la ex Fiscal Hilda Janeth Niño, quien favorecía a ex paramilitares para incluirlos en procesos de Justicia y Paz y finalmente, el más sonado, el ex fiscal anticorrupción, Luis Gustavo Moreno, quién está señalado de ser uno de los cerebros del cartel de la toga.

