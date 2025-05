Desgarrador relato de mesera a la que habrían intentado abusar en un taxi en Neiva

El relato estremecedor de una joven víctima de abuso sexual tiene en alerta a las autoridades en Neiva , luego de que su denuncia dejara en evidencia que un taxista intentara de abusar sexualmente de la mujer.

De acuerdo con el relato de la joven, identificada como Mychel Alejandra Vela Ospina, quien es mesera en un bar y que fue publicado a través de redes sociales, señaló que, al terminar su jornada laboral la madrugada del martes 6 de mayo, abordó un taxi para dirigirse hasta su lugar de residencia.

"Me dirigí hasta Las Brisas a pie para encontrarme con un amigo, al frente de las canchas sintéticas de Las Brisas, justo a las 12:14 de la noche paró un taxi preguntándome si me llevaba, a lo cual yo contesté que no porque no me alcanzaba. Insistió tres veces diciendo que me llevaba por lo que tenía y accedí, me abrió campo en la parte del frente, grave error, relató la joven.

Señaló la joven que se confió del conductor, quien no solo le indicó que su nombre era Mauricio Rojas, sino que era un cabo del Ejército. Durante el recorrido, el conductor la habría intimidado y desviado hacia una zona alejada de su residencia.

“Me confié y ya casi llegando a Los Olivos me empieza a tocar la pierna, a lo que reaccione y le dije que me respetara. Al ver sus intenciones, le rogué que me dejara bajar del carro, a lo que me amenazó diciendo que tenía un cuchillo y que ni se me ocurriera bajar”.

La víctima, para evitar ser agredida sexualmente, tuvo que lanzarse del taxi en movimiento.

Mesera víctima de intento de abuso. Suministrada por la víctima.

"Me agarró más fuerte las piernas, así que abrí la puerta del taxi y, aunque aceleró, yo me lance", contó.

La Policía Metropolitana de Neiva informó que, una vez se conoció el caso, se activó la ruta de atención y verificar con unidades de la Sijín y Sipol.

“A nuestra línea de emergencia nos llega el requerimiento donde una ciudadana manifestó verse obligada a lanzarse de un vehículo de servicio público en movimiento, luego de que el conductor del mismo intentara agredirla sexualmente. La patrulla purpura, una vez llega al lugar, al sur de la ciudad de inmediato activa protocolos de acompañamiento y traslada a la afectada hasta un centro asistencial donde se le brinda atención médica”, dijo el coronel Héctor Jairo Betancourt Roja, comandante de la Policía Metropolitana de Neiva.

Asimismo, señaló que ya se iniciaron las labores investigativas, con el fin de identificar al presunto agresor.