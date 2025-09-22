El 22 de octubre darán resultados de investigación del caso Valeria Afanador: Fiscalía

El abogado de la familia de Valeria Afanador, menor que desapareció y falleció en el municipio de Cajicá hace aproximadamente un mes, presentó una acción de tutela contra la Fiscalía General de la Nación por considerar que se han vulnerado sus derechos fundamentales de petición, debido a que no se les ha permitido acceder al expediente ni a pruebas clave que podrían aportar al esclarecimiento de los hechos para ser evaluados por los investigadores privados y su investigación independiente. Ante esto, la Fiscalía accedió a entregar 4 folios a los padres de la menor en los próximos días.

“La Fiscalía General de la Nación ha incurrido en una vulneración grave de los derechos fundamentales de las víctimas, particularmente delos señores Luisa Fernanda Cárdenas Contreras y Manuel Fabián Afanador Casas, padres de la menor Valeria Afanador (Q.E.P.D.), al omitir dar respuesta oportuna, clara y de fondo a las múltiples peticiones elevadas en el marco de las investigaciones adelantadas por los delitos de desaparición forzada y homicidio”, expusieron los padres y la defensa en el documento.

¿Cuántos días después de desaparecer murió la menor Valeria Afanador?: Medicina Legal aclara Foto: redes sociales

Tras una reunión de la familia de la menor Valeria Afanador, quien desapareció y falleció en el municipio de Cajicá hace aproximadamente un mes, el ente acusador aseguró que continúan evaluando 2 hipótesis del caso. La primera, la responsabilidad del Colegio Gimnasio Campestre Los Laureles por omisión en la vigilancia y la segunda, un tercero en el lugar de los hechos, por lo cual continúan tratando de ubicar el ADN de un responsable en la escena del delito y las pruebas en poder de Medicina Legal.

Se espera que el próximo 22 de octubre las autoridades entreguen resultados claros de la investigación. Además, recientemente la Fiscalía llamó a declarar a 2 docentes del colegio para avanzar en la investigación sobre la responsabilidad del centro educativo y sus funcionarios.