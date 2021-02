El extraño caso de Silvano Oblitas, el peruano al que lanzaron de un puente en Medellín

Consternación causó en redes sociales la publicación del momento en que delincuentes lanzan a un joven desde un puente, al parecer, en Medellín.

En las imágenes se ve al hombre ser interrogado por los delincuentes, quienes le preguntan por su nacionalidad. Cuando la confirma, uno de ellos le pone un brazo en el pecho, lo coge de los pies y lo lanza.

Medios peruanos reportaron el hecho y, en medio de la consternación aparecieron sus familiares.

“La última vez que nos comunicamos fue el miércoles 10 de febrero, eran las 8 de la noche. Le dije: 'en la mañanita te deposito'. Al día siguiente no se conectó, lo llamé y no contestó. Estábamos en comunicación constante, nos mandaba videos, hace una semana atrás me llamó diciéndome que su amigo lo dejo solo en Colombia, sin nada, sin sus cosas”, relató. Por eso le había pedido ayuda a su hermana”, dijo Janet Cántaro Tolentino, hermana de la víctima.

De acuerdo con su familia, joven peruano habría viajado a Medellín a comprar ropa para vender en su país.

En las últimas horas, la Fiscalía de Medellín activó el mecanismo de búsqueda urgente para ubicar al joven, que, al parecer fue lanzado por ciudadanos venezolanos.

Este hecho ha generado indignación en Perú, en donde, por medio de protestas piden justicia.