El lunes la Fiscalía imputará cargos contra Óscar Iván Zuluaga y su hijo

La Fiscalía General de la Nación anunció la imputación de cargos contra el excandidato presidencial Óscar Iván Zuluaga y su hijo, por las grabaciones reveladas este fin de semana, en las que reconoce que recibió dineros de Odebrecht para su campaña. La imputación se realizará el próximo lunes, 10 de julio.

La imputación de cargos contra Óscar Iván Zuluaga y su hijo David Zuluaga se basará en los audios proporcionados por Daniel García Arizabaleta a la Fiscalía . Cada uno de ellos enfrentará cargos por diferentes delitos.

Óscar Iván Zuluaga deberá responder por fraude procesal, posible enriquecimiento ilícito y falsedad en documento privado. Por otro lado, David Zuluaga será imputado únicamente por fraude procesal.

Hace unas semanas se había anunciado la imputación de cargos contra Óscar Iván Zuluaga y su hijo, pero fue este martes cuando la Fiscalía le puso fecha a esa diligencia.

Aún se desconoce si la Fiscalía pedirá o no cárcel para Óscar Iván Zuluaga, quien ganó la primera vuelta en el año 2014.

En dichos audios se evidencia una conversación grabada secretamente por Daniel García Arizabaleta, exdirectivo de la campaña en 2014, en los que Zuluaga le dice que confesó lo sucedido con el caso Odebrecht ante un sacerdote, a quien le dijo que tiene pleno conocimiento del ingreso de estos recursos luego de unos viajes que hizo a Sao Paulo, Brasil.

En los audios Óscar Iván Zuluaga dice: “Yo fui y le dije: ‘padre, dígame una cosa, yo qué debo hacer’. Le conté la verdad de las cosas”. Sorprendido, García le pregunta: “¿Le contó toda la historia?", a lo que Zuluaga no dudó en decirle que sí. “Le dije: ‘padre, yo lo sabía, esto ocurrió así, yo quiero que me diga qué debo hacer, desde la luz, yo soy un hombre de fe, católico’, y me dijo algo sabio, y por eso quería que usted hablara con él’. Me dijo: ‘uno tiene que protegerse a sí mismo ante la maldad de los demás. A usted nada lo obliga a no protegerse y proteger a su familia’. Incluso, me dijo: ‘Eso está en la fe, habla de la restricción mental, usted no tiene por qué inmolarse”, se oye en la grabación.

