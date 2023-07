“Nos sentimos engañados”: Paloma Valencia por audios de Óscar Iván Zuluaga en caso Odebrecht

La senadora del Centro Democrático Paloma Valencia publicó un hilo en su cuenta de Twitter en el que lamentó lo que está sucediendo con Óscar Iván Zuluaga, quien en un audio admitió el ingreso de dineros de Odebrecht a su campaña y da a entender lo que sería un plan para engañar a la justicia.

“La rectitud es una sola: el respeto por la ley. Quien incumple la ley debe ser sancionado. Este es un principio al que sigo y seguiré apegada, sin excusas y sin justificaciones”, publicó Valencia.

Además, agregó que Óscar Iván Zuluaga siempre fue sujeto de confianza y la persona que quería como su presidente, por lo que lo revelado solo le da “desconcierto y tristeza”. En ese sentido, admitió sentirse engañada.

“Desconcierto: todos los colombianos que votamos y creímos en él nos sentirnos engañados. Muchos salimos a defenderlo de estas acusaciones”, agregó la senadora.

No obstante, le pidió a Dios que le dé fortaleza y acompañe a Zuluaga y su familia en este “duro proceso” que se viene: “Que prime la transparencia”.

Sobre el caso de Óscar Iván Zuluaga:



1. La rectitud es una sola: el respeto por la ley. Quien incumple la ley debe ser sancionado. Este es un principio al que sigo y seguiré apegada, sin excusas y sin justificaciones. — Paloma Valencia L (@PalomaValenciaL) July 4, 2023

Y es que los audios, que fueron revelados por la revista Semana, evidencian una conversación grabada secretamente por Daniel García Arizabaleta, exdirectivo de la campaña en 2014, quien entregó el explosivo audio a la Fiscalía a cambio de un principio de oportunidad que le fue otorgado en una investigación que se adelanta en su contra por los vínculos con la multinacional Odebrecht.

En estos, Zuluaga le dice a García Arizabaleta que confesó lo sucedido con el caso Odebrecht ante un sacerdote, a quien le dijo que tiene pleno conocimiento del ingreso de estos recursos luego de unos viajes que hizo a Sao Paulo, Brasil.

En los audios Óscar Iván Zuluaga dice: “Yo fui y le dije: ‘padre, dígame una cosa, yo qué debo hacer’. Le conté la verdad de las cosas”. Sorprendido, García le pregunta: “¿Le contó toda la historia?", a lo que Zuluaga no dudó en decirle que sí. “Le dije: ‘padre, yo lo sabía, esto ocurrió así, yo quiero que me diga qué debo hacer, desde la luz, yo soy un hombre de fe, católico’, y me dijo algo sabio, y por eso quería que usted hablara con él’. Me dijo: ‘uno tiene que protegerse a sí mismo ante la maldad de los demás. A usted nada lo obliga a no protegerse y proteger a su familia’. Incluso, me dijo: ‘Eso está en la fe, habla de la restricción mental, usted no tiene por qué inmolarse”, se oye en la grabación.

Por este caso también se pronunció el expresidente Uribe y lo calificó como una “tragedia”. "Elegimos a Santos y terminó con las Farc, sobornos de mermelada y Odebrecht; la tragedia del caso de Óscar Iván; congresistas con delitos de dineros entregados por el Gobierno Duque. Todo un engaño para aquellos que han hecho las cosas bien y creen en estas tesis", escribió.

