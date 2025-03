'El Tuso' Sierra negó vínculos con hermanos Uribe Vélez, pero sí con su primo Mario Uribe

En el juicio contra el expresidente Álvaro Uribe , el exnarco paramilitar Juan Carlos Sierra, conocido como ‘El Tuso' Sierra, negó haber tenido vínculos con los hermanos Álvaro y Santiago Uribe Vélez, aunque reconoció relaciones con su primo, Mario Uribe Escobar.

Durante el interrogatorio de la Fiscalía, Sierra afirmó que en 2009 fue contactado en una cárcel de Estados Unidos por los congresistas Iván Cepeda, Piedad Córdoba y Rodrigo Lara, quienes integraban una comisión del Congreso encargada de investigar la parapolítica.

Al ser cuestionado sobre posibles nexos de los Uribe Vélez con grupos paramilitares, Sierra fue enfático: “A Álvaro Uribe no lo conocí, a Santiago me lo encontré una vez en la finca de Mario, y con Mario sí tuve relaciones”. Además, reiteró: “Jamás me he tomado un tinto con él”, refiriéndose al expresidente Álvaro Uribe.

Mario Uribe Escobar, primo del expresidente Álvaro Uribe Vélez, fue un influyente político colombiano. Durante las décadas de 1980 y 1990, fue su principal aliado en Antioquia, consolidando una fuerte estructura política en la región. Sin embargo, en 2011, la Corte Suprema de Justicia lo condenó a 90 meses de prisión por concierto para delinquir agravado, al demostrarse que había pactado con el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso para obtener apoyo en su campaña al Senado en 2002.

La sentencia también reveló que Mario Uribe se benefició de las presiones y extorsiones de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) para afianzar su poder político y económico. Además de la pena de cárcel, se le impuso una multa de 3.481 millones de pesos, equivalente a unos 1,8 millones de dólares en ese momento.