En libertad, Uribe se defiende del proceso en su contra por manipulación de testigos

El expresidente Álvaro Uribe Vélez salió a defenderse en medio del proceso por manipulación de testigos que se lleva en su contra y cuestionó las acciones de la Corte Suprema , la cual le había dictado medida de aseguramiento en ese momento. Señaló que él nunca sobornó testigos ni buscó a exparamilitares como Juan Guillermo Monsalve o Juan Carlos Sierra, alias ‘El Tuso’ Sierra, para cambiar sus versiones.

Nunca tomé la iniciativa de buscar a un testigo, simplemente pretendí corroborar la información que recibía sobre el senador Cepeda de oferta de beneficios a quienes me acusaran de vínculos con paramilitares, pero el magistrado Reyes conjetura que yo buscaba testigos para manipularlos y acusar al senador Cepeda. Se me acusa del hecho inexistente de abordar directamente a Juan Carlos Sierra, el ‘Tuso’ indicó en su comunicado.

El proceso contra Uribe inició luego de que el expresidente denunciará al senador Iván Cepeda por manipulación de testigos, pero el magistrado José Luis Barceló archivó la investigación y en su lugar, ordenó investigar a Uribe Vélez porque supuestamente, habría buscado a exparamilitares para cambiar unas versiones en su contra.

La Corte Suprema llevaba el proceso y había dictado medida de aseguramiento, pero luego de que Uribe renunciará al Senado, ese caso pasó a la Fiscalía y un juez ordenó su libertad.

“Si me consideraban obstructor de la justicia, ¿por qué no me capturaron antes o en la misma diligencia de indagatoria?”, comentó el expresidente.

Me privaron de la libertad 10 meses después de la indagatoria. Entre esta y la orden de captura nada ocurrió. El magistrado Reyes no recibió los testimonios adicionales, los consideró innecesarios para resolver mi situación jurídica como se lo habría dado a entender al doctor Granados puntualizó Uribe.

