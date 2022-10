En términos estrictamente lingüísticos, Arias es prófugo de la justicia: abogado

El abogado Francisco Bernate, defensor del exministro Andrés Felipe Arias en Bogotá, aceptó que su cliente se puede considerar un prófugo de la justicia colombiana, pues no tiene un asilo concedido en Estados Unidos.



El abogado aclaró que Arias no tiene la condición de asilo en Estados Unidos, por lo que BLU Radio le cuestionó que, si su cliente no tiene dicha condición, no es asilado sino prófugo de la justicia en Colombia, a lo que Bernate contestó:



“En términos estrictamente lingüísticos, sí señor, así sería (prófugo de la justicia colombiana y no asilado)”.



Cabe recordar que, desde el punto de vista penal, Andrés Felipe Arias está condenado en Colombia.



Sobre la decisión del John O'Sullivan, que le denegó a la defensa de Andrés Felipe Arias el recurso con el cual había obtenido libertad condicional mientras se discutía si Estados Unidos y Colombia tienen o no un acuerdo de extradición, el abogado en Colombia explicó que no significa que inmediatamente será extraditado, pues faltan recursos por presentar.



“Sería un primer paso que puede terminar en la extradición, pero hay una serie de recursos por evacuar que esperamos que sean aprobados porque tienen argumentos muy fuertes (…) se da una primera visión respecto de que el tratado de extradición entre Estados Unidos y Colombia está vigente, pero confiamos en que podamos implementar recursos”, explicó Bernate.



Finalmente, aclaró que Arias seguirá en libertad en Estados Unidos hasta que acabe el proceso porque está en firme la fianza concedida.



