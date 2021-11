Es humo y no sirve para reducir criminalidad: penalistas sobre ley que endurecería penas en Colombia

De acuerdo Francisco Bernate, abogado penalista, el nuevo proyecto de ley de seguridad ciudadana, que busca el endurecimiento de sanciones y penas contra delitos como el hurto, no contiene nada nuevo, y mucho menos herramientas efectivas para combatir los hechos de criminalidad en el país; incluso, destacó que no tiene relación con la realidad que enfrenta Colombia.

“Es absurdo, es humo. Es un engaño a la opinión pública manifestarle que hay unas grandes novedades y unas grandes innovaciones, cuando se está repitiendo lo mismo que se dijo hace 10 años en la ley de seguridad ciudadana que se promulgó en esa época”, dijo Bernate, y agregó que este proyecto es una muestra más de que no hay una política criminal coherente.

Para Camilo Burbano, abogado penalista de la Universidad Externado, aunque la ley es bien intencionada, no va a lograr su cometido, ya que la delincuencia no va a bajar por el hecho de presentar una proyecto que suba las penas o que quite beneficios.

“Aquí hay unos problemas de investigación fuertes, donde estas no están siendo lo suficientemente efectivas. No sirve de nada una ley que suba penas si las investigaciones, que son las que tienen que dar resultado, no están dando esos resultados para poder judicializar de manera efectiva a estas personas”, enfatizó Burbano.

El abogado Mauricio Pava, por su parte, destacó que esta ley solo es un nuevo mensaje en materia de penas y conductas perseguibles penalmente, que no resolverá los problemas de seguridad ciudadana en Colombia. “El problema más delicado que tiene nuestro sistema y nuestro poder punitivo es la eficacia, que desde luego la legislación no va a resolver”.

