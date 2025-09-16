“Es un corrupto": Camilo Romero se desliga de exjefe jurídico que testificará en su contra

El precandidato presidencial Camilo Romero salió en su defensa tras conocerse que Pedro Rodríguez, exasesor jurídico de Olmedo López y vinculado en el caso de corrupción de la Unidad para la Gestión del Riesgo (UNGRD), testificará en su contra en medio de un principio de oportunidad que está bajo evaluación pero sobre el proceso judicial que enfrenta Romero cuando fue Gobernador.

“Rodríguez, que traicionó la confianza de todos y se hundió en un entramado criminal, ahora se ofrece como testigo en el caso de licores, un proceso fabricado por el nefasto Néstor Humberto Martínez, que desde hace años he denunciado como un montaje para destruir un liderazgo político distinto”, cuestionó Romero.

El proceso en el que testificaría Rodríguez es el juicio que adelanta la Corte Suprema por supuestas irregularidades en la comercialización de licores en Nariño, cometidas entre 2016 - 2019, cuando él era gobernador y Rodríguez funcionario departamental

Camilo Romero, precandidato presidencial. Foto: Suministrada El Espectador

Ante esto, Romero aseguró que su defensa, liderada por el abogado Miguel Ángel del Río, tenían audios en el “que el propio Rodríguez reconoce que jamás recibió de mí ninguna instrucción ni en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo ni en el caso de licores”.

Romero puntualizó sus argumentos señalando que esto era una estrategia política a propósito de las contiendas electorales que están en curso.

Cabe recordar que, este martes, la Fiscalía presentó ante un juez la solicitud de principio de oportunidad para Pedro Rodríguez Melo y, de ser avalado, pasará a ser testigo clave en procesos de investigación relacionados.

Rodríguez Melo fue señalado de haber llevado a la UNGRD al contratista Luis Eduardo López, alias 'El Pastuso', quien se quedó con el contrato de más de 46.000 millones de pesos para la compra de 40 carrotanques destinados a mitigar la crisis de agua en La Guajira.

Sin embargo, la colaboración de Rodríguez no solo toca el caso de los carrotanques. Su matriz de colaboración también apunta al exembajador de Colombia en Argentina y exgobernador de Nariño, Camilo Romero, quien aparece mencionado en documentos y chats revelados meses atrás. En ellos, se evidencia que Romero habría recomendado a Rodríguez para un cargo dentro de la UNGRD, lo que refuerza la cercanía entre ambos en este escándalo.