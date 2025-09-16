Matriz de colaboración de Pedro Rodríguez salpica a Camilo Romero en caso de corrupción de la UNGRD

La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez la solicitud de principio de oportunidad para Pedro Rodríguez Melo, exasesor jurídico de Olmedo López en la UNGRD. La figura, que debe ser avalada, busca su colaboración eficaz como testigo clave en procesos de investigación relacionados.

Rodríguez Melo fue señalado de haber llevado a la UNGRD al contratista Luis Eduardo López, alias 'El Pastuso', quien se quedó con el contrato de más de 46.000 millones de pesos para la compra de 40 carrotanques destinados a mitigar la crisis de agua en La Guajira.

Sin embargo, la colaboración de Rodríguez no solo toca el caso de los carrotanques. Su matriz de colaboración también apunta al exembajador de Colombia en Argentina y exgobernador de Nariño, Camilo Romero, quien aparece mencionado en documentos y chats revelados meses atrás. En ellos, se evidencia que Romero habría recomendado a Rodríguez para un cargo dentro de la UNGRD, lo que refuerza la cercanía entre ambos en este escándalo.

La Fiscalía explicó que uno de los principales aportes de Rodríguez será declarar en la investigación contra Romero por hechos ocurridos durante su gestión como gobernador de Nariño. Según la delegada del ente acusador, la adjudicación del contrato a la Organización de Licores de Nariño (OLN) no se realizó mediante un proceso transparente ni competitivo.

Camilo Romero, embajador en Argentina // Foto: AFP

“El interés de beneficiar a la empresa O.L.N surgió a raíz de compromisos previamente adquiridos por el entonces candidato a la Gobernación, Camilo Ernesto Romero Galeano, con los señores Richard Giovanni Portilla y Pedro Miguel Bastidas, como contraprestación a los aportes hechos a su campaña”, indicó la Fiscalía en audiencia.

Rodríguez, en su calidad de director jurídico de la Gobernación en ese periodo, habría participado en ese proceso que restringió la libre concurrencia de oferentes.

“Camilo Romero recibió de Richard Portilla aportes económicos y en especie, a cambio de asegurar y garantizar la adjudicación del contrato de compraventa de licores de Nariño. Asimismo, precisará que Camilo Romero, a través de su primo Andrés Felipe Arango Romero, quien a pesar de no ostentar cargo oficial en el ente territorial, actuó como enlace directo del gobernador con Richard Portilla, con el propósito de materializar el acuerdo pactado por estos en la campaña", describió la fiscal delegada.

En 2024, la Procuraduría sancionó disciplinariamente a Camilo Romero con cuatro meses de suspensión por no vigilar ni controlar adecuadamente este proceso. Ahora, la investigación continúa su curso y la Corte Suprema de Justicia retomará en octubre el juicio en su contra, luego del polémico aplazamiento por la designación de una abogada de oficio.

Con este paso, el principio de oportunidad otorgado a Rodríguez Melo podría convertirse en una pieza clave para esclarecer no solo el caso de la UNGRD, sino también los presuntos vínculos de corrupción que salpican al precandidato presidencial Camilo Romero.