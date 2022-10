Escándalo de Centros Poblados: juez declaró como víctima a Karen Abudinen, exministra de las TIC

Karen Abudinen, exministra de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), fue reconocida este miércoles como víctima en el escándalo de Centros Poblados . De acuerdo con la defensa de la exfuncionaria de la administración de Iván Duque, Abudinen sufrió grave afectación en su buen nombre y honra en medio del escándalo.

La exministra de las TIC se vio forzada a renunciar a su cargo en medio del escándalo, luego de que se presentaran irregularidades en un contrato para llevar internet a zonas rurales del país, entre ellas la presentación de documentos presuntamente falsificados. En la transacción, el Estado colombiano entregó 70.000 millones de pesos como anticipo.

El pasado 10 de octubre, la jueza 59 penal de Bogotá rechazó la petición de Abudinen, pero en esta ocasión el funcionario judicial la aceptó y aseguró que se afectó de manera intangible el buen nombre de la exfuncionaria, al tiempo en que se puso en tela de juicio su honorabilidad por parte de los implicados en el escándalo.

Karen Abudinen, hace una semana, aseguró que debido a la presión que sufrió en medio del escándalo de corrupción tuvo que buscar ayuda por parte de un profesional en salud mental . Además, resaltó que a lo largo de su trayectoria nunca tuvo un problema y mucho menos penal.

“Mi carrera profesional y mi persona se ha visto truncada, tengo que ir al psicólogo. (…) Estuve 15 años en el sector público y nunca he tenido una tacha, menos un proceso penal, a mí me han afectado por ese hecho criminal, muchos procesos que me ha tocado asumir sin necesidad porque no he cometido un acto”, dijo entonces la exministra.

El caso tiene que ver con un contrato con la Unión Temporal Centros Poblados, cuyo objeto era la instalación de 7.277 centros digitales para brindar internet en planteles rurales del país. Sin embargo, el contratista no tenía capacidad ni experiencia para llevarlo a cabo y se presentaron tres pólizas de garantías falsas.