"Estamos comprometidos con reforma al sistema penal, lo otro es accesorio": minjusticia a Barbosa

Sin duda el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa , y el ministro de Justicia, Néstor Osuna , expresan constantemene sus discrepancias. Este jueves, 4 de mayo, no estuvieron cara a cara, pero el que primero pegó fue Barbosa, quien dijo que el jefe de esa cartera era un obstáculo para el presidente Gsutavo Petro.

“Hoy tenemos grandes dificultades con el Ministerio de Justicia. El ministerio se convirtió en un obstáculo del presidente Gustavo Petro porque el presidente quiere que se resuelvan las cosas rápido en el marco de la justicia restaurativa y hoy tenemos un bloqueo del Ministerio de Justicia frente a este manual”, aseguró el fiscal Barbosa.

Con este primer choque, ahora el turno era para el ministro Néstor Osuna, para que tomara su posición, pero su respuesta fue mesurada.

“Yo no me voy a referir a unas palabras de un funcionario judicial que respeto- Lo que les puedo decir es que el Ministerio de Justicia, el Gobierno nacional, está absolutamente comprometido con una reforma del sistema penal que lleve dignidad humana a todos los que están involucrados en el sistema penal, comenzando por las víctimas. Y en ese empeño no vamos a detenernos porque haya críticas, porque haya comentarios. Eso es lo importante, lo otro es accesorio”, contestó Osuna.

Esta discordia entre el fiscal general y el Gobierno nace por la ley de sometimiento. En esta ocasión, el fiscal Barbosa, bastante molesto, arremetió nuevamente contra el Gobierno, pues dijo que es curioso que el presidente Petro se ponga a trinar acusando a la Fiscalía de favorecer paramilitares cuando él, a través de una firma, le solicitó hace cuatro meses “soltar narcos y herederos de paramilitares del Clan del Golfo” y lo que han hecho los últimos meses, es tratar y buscar por todos los medios de “beneficiar a narcotraficantes”.

