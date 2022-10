Ex viceministro Rafael Nieto rinde declaración juramentada en la Fiscalía

En las declaraciones del capturado ex viceministro de Transporte, Gabriel Garcia, sobre el escándalo de Odebrecht, mencionó al abogado, y ex viceministro de Justicia, Rafael Nieto Loaiza.



Según García, le habría invitado a una reunión a su apartamento para presentarle inversionistas interesados en participar en proyectos de concesiones y obras públicas, entre los cuales se encontraban funcionarios de Odebrecht.



Sin embargo, el ex viceministro de Transporte sostiene que no asistió al encuentro pues en ese momento lo consideró inconveniente.



De otro lado, este lunes será escuchado en la Fiscalía Santiago Rojas, director de la Dian, para continuar con la investigación que se adelanta por el caso Odebrecht y las campañas electorales.



El interrogatorio la Fiscalía busca aclarar los hechos que rodearon la entrega de 400.000 dólares que Odebrecht pagó para los dos millones en afiches que se usaron en la campaña Santos 2010.



Para este martes está citado David Zuluaga para que explique sobre los 1,6 millones de dólares que Odebrecht, supuestamente, pago que sería en honorarios al publicista Duda Mendoza.