Exmilitar procesado por falsos positivos habría violado prisión domiciliaria

A pesar de su condición jurídica, las autoridades en el Quindío no recibieron instrucciones para adelantar algún procedimiento en su contra por encontrarse fuera de su lugar de detención.



El excapitán del Ejército, Laureano de Jesús Ospino Royero de 36 años de edad, fue la persona que el 11 de abril cayó accidentalmente de una montaña rusa en el Parque del Café.



El exmilitar en la actualidad está privado de su libertad en Tuluá por dos investigaciones sobre supuestos falsos positivos en los que estaría comprometido.



De acuerdo con documentos revelados por una investigación del Noticiero, Noticias UNO, la Red Independiente, el Juzgado Promiscuo del circuito de San José del Guaviare "concedió libertad condicional el 19 de diciembre de 2016, la cual no se ha hecho efectiva en razón a que el señor Ospino Royero no ha prestado caución prendaria, ni suscrito diligencia de compromiso".



Al excapitán se le adelantan dos juicios penales por falsos positivos en un juzgado de San José del Guaviare.



Los delitos por los que se adelanta la etapa de juzgamiento al señor Ospino Royero son homicidio en persona protegida en concurso heterogéneo, con secuestro simple agravado y falsedad ideológica en documento público en hechos sucedidos contra el campesino Rafael Barahona en la vereda el Diamante del municipio de Calamar, en Guaviare, el 25 de marzo de 2004.



De acuerdo con el expediente, después de llevarse de su casa al campesino, lo asesinaron, mientras que en el informe de Ospino dijo que el fallecido se había enfrentado a su patrulla de contraguerrilla con una pistola.



BLU Radio consultó a las autoridades del Quindío sobre el caso del excapitán Ospino, y se confirmó que no existía orden de captura en su contra a pesar que no estuviera cumpliendo con la privación domiciliaria de su libertad por ambos casos.