Exministro Luis Fernando Velasco rinde diligencia de arraigo en la Dijín por caso UNGRD

La Policía Judicial (DIIN) llevó a cabo una diligencia de arraigo contra el exministro del Interior Luis Fernando Velasco, por su presunta implicación en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres - UNGRD.

Esta acción se interpreta como un movimiento significativo de la Fiscalía General de la Nación, previendo posibles vinculaciones y decisiones judiciales adversas contra el exfuncionario.La noticia de la diligencia se conoció al filo de las 10:00 de la mañana, cuando fuentes informaron sobre la presencia de Velasco en las instalaciones de la DIIN para cumplir con este procedimiento.

Este avance investigativo subraya la intensificación de las indagaciones en torno al vasto entramado de corrupción que ha afectado a la Ungrd y sus ramificaciones en el sector público. La medida busca constatar la identidad y las direcciones de residencias del exministro.

Esto se lleva a cabo en en las instalaciones de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín); el exministro del Interior Luis Fernando Velasco cumplió con la diligencia de arraigo dentro de las investigaciones por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). La medida, de carácter cautelar, busca constatar la identidad y las direcciones de residencias del exministro.



El nombre de Velasco está en el radar de los investigadores tras las declaraciones de Olmedo López, exdirector de la UNGRD, ante la Corte Suprema de Justicia y hace unos meses en la Fiscalía General, quien aseguró que presuntamente recibió órdenes directas del exministro en el caso de corrupción, para beneficiar las reformas del gobierno nacional desde el 2023.

En su testimonio, López ha relatado lo que denominó como el “cónclave”, una reunión, según él, en el Palacio de Nariño, en la que participaron el exdirector del Dapre, Carlos Ramón González, el exministro Velasco y los exministros Gloria Inés Ramírez y Ricardo Bonilla.

De acuerdo con su testimonio, en esa cita se trazó directrices políticas y contractuales que marcaron el rumbo del esquema de desvío de fondos de la UNGRD. Aunque González ha sido señalado como el anfitrión y uno de los cerebros de la operación, López puso en evidencia que Luis Velasco, al parecer, también habría tenido un rol decisivo en el direccionamiento de contratos.

Publicidad

Escuche aquí el informe: