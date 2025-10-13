Exparticipante de Yo Me Llamo denunció a Blessd por amenazas de muerte

Hace poco se conoció una demanda por parte del cantante Pirlo y su manager en contra de Blessd -Stiven Mesa Londoño como es su nombre de pila- por intimidación, tortura y amenaza de muerte en una reunión que sostuvieron en un exclusivo sector de Las Palmas en Medellín.

De acuerdo con esa denuncia, el manager sostiene que durante la reunión fueron despojados de sus teléfonos móviles, golpeados y obligados a entregar claves de acceso a sus dispositivos. También asegura que los hicieron desnudarse y que una mujer, vestida con elementos de protección, les practicó pruebas de sangre.

El tema se encuentra en manos de la Fiscalía; sin embargo, otra denuncia se sumó en contra del cantante antioqueño por la misma situación, pero esta por parte de un exparticipante de Yo Me Llamo, a quien el paisa lo habría amenazado de muerte por “imitarlo”.

Blessd // Foto: AFP

Dos exparticipantes de Yo Me Llamo denuncian a Blessd

Andrés Sánchez participó en Yo Me Llamo, el reconocido reality de Caracol Televisión en 2021. Allí, imitó a Ozuna, pero en el camino conoció al doble de Blessd y decidió trabajar a su lado para comenzar a hacer shows en vivo y potenciar la oportunidad que se les había dado; incluso, en redes sociales los artistas se habían mostrado felices por el reconocimiento de ser representados.



No obstante, fueron citados al estudio del paisa en Medellín pensando que era una oportunidad con el artista, pero terminaron sorprendidos con todo lo que sucedió.

“Yo les empecé a contar todo, la trayectoria. Les dijimos que es un tributo, no se suplanta nada. Entonces Dímelo Jara nos preguntó qué cuánto cobrábamos y todo eso, entonces le conté todo y de repente se pusieron agresivos (…) Nos metieron en una oficina y que no podíamos hacer eso, nos insultaron, Blessd no estaba en el estudio. Ellos me quitaron el celular y me golpearon, sacaron una pistola y me apuntaron que tenía que firmar un contrato. El original me habló, me dijo que sabía quién era y todo, me dijo que tenía que firmar porque yo soy de la calle, porque si estuviera le destruiría la cara, no le diré con quién ando para que no se asuste”, contó el Ozuna de Yo Me Llamo en diálogo con La Red en Caracol Televisión.

Suminstrada

Ya hay denuncia en su contra

En la conversación con ellos, les dijeron que los iban a matar por no firmar el contrato para no hacer nada más. Él intentó calmarlos y luego pudo salir del sitio al renunciar a la imitación, pero el 2 de junio de 2022 puso la denuncia en la Fiscalía en contra del cantante, pero decidió hablar al ver lo sucedido con Pirlo, que lo impulsó a contar lo sucedido.

Alcanzó a temer por su vida, pues en 2024 fue asesinado el abogado del cantante antioqueño y alcanzó a sentir que algo había pasado, por lo que pide ayuda de las autoridades, por ejemplo, el doble del ‘Bendito’ no se encuentra en el país por el temer de que estas personas atentan contra su vida.

"Hay otro precedente. El llamado de las autoridades es que se fijen en los casos, que se repiten. No se fijen en quién es y la plata, hay que hacer justicia", dijo.