Expresidente de Conalvías, a la cárcel Modelo por el ‘carrusel de contratos’

El juez 65 de garantías ordenó que el expresidente de Conalvías, Andrés Jaramillo deberá ser enviado a la cárcel Modelo de Bogotá por la investigación qué se adelanta en su contra por el "carrusel de la contratación".



Jaramillo deberá responder por los delitos de cohecho e interés indebido en la celebración de contratos, y en juicio se determinará sí es condenado o absuelto por estos hechos de los cuáles no aceptó su responsabilidad.



"La medida se hace necesaria, a fin de evitar que Jaramillo coaccione a testigos en su contra o incluso abandone el país para no comparecer al proceso penal", señaló el juez.



El proceso



La Fiscalía aseguró que el directivo supuestamente participó activamente en el proceso de adjudicación del contrato 078 de 2010 de la fase III de Transmilenio, con el pago de sobornos para que fuera adjudicado a dos de sus empresas, Conalvías y Unión Temporal Vías Patria S.A.S.



El contrato en principio ascendió a 43.515 millones de pesos, sin embargo, tras varias adiciones presupuestales ascendió a los 65 mil millones; irregularidades que hacen parte de la investigación penal.



“Se reunió en varias ocasiones con funcionarios estatales y entregaba millonarias sumas a concejales para evitar el control político de las adjudicaciones de contratos”, sostuvo el fiscal a cargo de la investigación.



Para el ente investigador las comisiones en dinero pagadas por Jaramillo a funcionarios públicos, supera más de 1.900 millones de pesos a funcionarios de la Unidad de Mantenimiento Vial (UMV) para hacerse a los contratos, adquiriendo de manera irregular los convenios para reparación y mantenimiento de la malla vial.



"La ley habla de una modalidad y la forma como se llevan a cabo cada una de las acciones, no es lo mismo intentar sobornar a un agente de tránsito para evitar una multa, que entregarle más de 1.929 millones de pesos a funcionarios públicos, para obtener el contrato que llegó a los 65 mil millones de pesos" indicó el fiscal del caso.



También denunció la Fiscalía un intento de desviar las investigaciones por parte del expresidente de Conalvías,"Jaramillo ofreció una fuerte suma de dinero al abogado del carrusel Manuel Hernández Sánchez, en la casa de Emilio Tapia, con el fin de que no declarará en su contra".



Además, dijo que el condenado exsubdirector del IDU, Inocencio Meléndez, dijo que "lo visitó en la cárcel un señor de nombre Julio Abellaneda a nombre de la exdirectora del IDU, Liliana Pardo y el señor Jaramillo para que cambiara sus versiones sobre el contrato de la calle 26".