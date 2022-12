Fallo sobre responsables fiscales no es contra Gustavo Petro: magistrado Linares

En entrevista con BLU Radio, el magistrado Alejandro Linares, presidente de la Corte Constitucional, dijo que el fallo, que reafirma que quienes sean declarados responsables fiscalmente no pueden aspirar a cargos públicos, no está dirigido a una persona en particular, respondiendo así a las reacciones que ha tenido el exalcalde Gustavo Petro sobre este caso.

Lea acá también: Petro no tendría que salir de su cargo tras decisión de Corte Constitucional

Publicidad

“No es una norma teledirigida a nadie en particular, sino general aplicable a los funcionarios que quieran acceder a cargos públicos. No es un caso aplicable de manera particular a un senador de la República, sino es un requisito de posesión que aplica a todos”, enfatizó.

Linares recordó que lo que hizo la corte fue declarar que unas normas, que están establecidas desde el año 2000 y que inhabilitan a los declarados responsables fiscalmente para acceder a cargos públicos, se adecúan al ordenamiento constitucional colombiano.

En su fallo, la Corte Constitucional explicó que la decisión sobre las inhabilidades no aplicará para quienes actualmente ocupan cargos públicos y de elección popular y en el caso del senador Gustavo Petro su aspiración política se afectará si las sanciones en su contra quedan en firme.

Tras conocer la decisión, Petro anunció que acudirá a instancias internacionales para demandar la decisión de la Corte Constitucional, que, según él, le impedirían llegar a la Presidencia.

Publicidad