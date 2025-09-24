Familia de Mauricio Leal alerta riesgo de exhumación por falta de recursos

El dolor por el crimen de Mauricio Leal, reconocido estilista de las celebridades, y su madre, Marleny Hernández, ocurrido en noviembre de 2021, no termina para la familia. Cuatro años después, se enfrentan a la alerta de que los cuerpos sean exhumados por falta de pago del lote donde reposan.

La abogada de confianza de la familia, Érika Sanguinetti, hizo un llamado para recaudar 40 millones de pesos antes del próximo 26 de noviembre, monto necesario para cubrir los gastos pendientes del terreno. Debido a que las propiedades y bienes de Mauricio Leal permanecen bajo custodia de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), como parte del proceso de extinción de dominio, los allegados no han podido disponer de recursos propios para saldar esta obligación.

Mauricio y Yhonier Leal Foto: Instagram @jhonierlealpeluqueria

El sepelio de madre e hijo, en su momento, se llevó a cabo gracias a la colaboración de amigos cercanos, pues los lotes del cementerio fueron alquilados y no adquiridos de manera definitiva. Ahora, con el plazo encima, la familia ha recurrido a una plataforma de donaciones, Vaki, para intentar reunir el dinero, invitando a amigos, conocidos y a la ciudadanía a contribuir para evitar la exhumación.

El caso de Mauricio Leal sigue siendo recordado como uno de los crímenes más impactantes en el país. La Fiscalía demostró que Jhonier Leal, hermano de Mauricio, fue el autor material e intelectual del doble homicidio y que incluso intentó encubrir el crimen, hecho por el cual hoy cumple una condena en prisión.