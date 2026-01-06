Familia denuncia agresión contra menor de 3 años por parte de su cuidadora en Bogotá: esto se sabe

Los padres de familia de un menor de 3 años relatan que el día 14 de noviembre del 2025, su hijo fue víctima de un presunto caso de violencia sexual por parte de una cuidadora. Según la denuncia, el bebé tiene rastros de quemaduras con un secador en sus genitales.

De acuerdo con lo relatado por el padre, esto ocurrió mientras estaba en un jardín infantil. Al ser trasladado al hospital de Meissen, se reportó al ICBF y se configuró como «código blanco», es decir, presunto abuso sexual.

“Ese día se lo dejamos porque nosotros teníamos que venir a trabajar. La señora lo llevó al jardín; el niño salió a la una de la tarde. Cuando el niño llegó a mi casa, el niño me dice a mí: —Papi, chichi. —Pues normalmente, chichi es que él va a orinar. Y cuando yo le solté el cordón del pantalón que tenía, en ese momento le veo las lesiones que tenía mi hijo en sus partes íntimas. Inmediatamente, yo llamé a la señora que lo cuidaba y ella no supo darme ninguna explicación; ella no me dijo qué le había pasado al niño", explicó el papá.

Por su parte, el padre relata que el niño duró cuatro días hospitalizado debido a las graves lesiones. Después de los exámenes, en Bienestar Familiar, el bebé de tres años relató que había sido con un ventilador y nombraba a la señora que estaba a cargo de su cuidado.



“Al niño lo cogieron los psicólogos de Bienestar Familiar y hablaron con él. Le preguntaron y dice que eso se lo hicieron con un ventilador. Pero nosotros estuvimos buscando la cuestión del ventilador y le mostramos un secador de pelo y sí dice que con eso, con un secador. Y si usted se da cuenta, un secador de pelo tiene los mismos cuadrados que tiene mi hijo en sus partes íntimas”, concluyó.

Entre tanto, los padres de familia, al hacer el reclamo a la señora que dejaron encargada, y al jardín infantil donde estaba, no dan respuesta alguna de lo que pasó, asegurando que eso no ocurrió en el sitio. Relata la familia que desde la Fiscalía les dijeron que deben esperar tres meses para realizar una nueva valoración médica en Medicina Legal para saber si las heridas causadas generaron daños parciales o de por vida.

“La verdad que el niño solamente las señales a ella; usted le pregunta al niño que quién le hizo eso y él automáticamente dice —el nombre de la señora, ventilador, chichi—. La psicóloga de allá del hospital de Meissen le preguntó y él automáticamente menciona ese nombre, entonces yo denuncio al jardín por la cuestión de que allá omitieron la información y a mí no me dio nada, no me dijeron absolutamente nada", confirmó.