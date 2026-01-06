En vivo
Familia denuncia agresión contra menor de 3 años por parte de su cuidadora en Bogotá: esto se sabe

Familia denuncia agresión contra menor de 3 años por parte de su cuidadora en Bogotá: esto se sabe

Según relatan los padres del menor, después de haberlo recogido del sitio donde lo estaban cuidando, el bebé de tres años alertó que tenía que entrar al baño, y su padre, al quitarle el pantalón, se dieron cuenta de las graves heridas es su zona íntima.

