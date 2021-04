Familiares de diputados del Valle asesinados piden que Lozada y Catatumbo dejen el Congreso

Ángela Giraldo, hermana del diputado Francisco Giraldo, asesinado por las Farc en ya conocido secuestro de diputados de la Asamblea del Valle, dijo que los responsables, entre los que están alias ‘Pablo Catatumbo’ y ‘Carlos Antonio Lozada’, deben dejar de inmediato el Congreso.

Este viernes, los excomandantes de las Farc asumirán su responsabilidad en los miles de secuestros durante el conflicto, entre los que están el asesinato de los siete diputados, ocurrido en 2007

“Deberían hacerlo inmediatamente. Éticamente no está bien. Eso no es ético. Esas curules las pueden entregar a miembros que no estén sancionados por crímenes de lesa humanidad", manifestó Giraldo, en diálogo con Mañanas BLU.

Giraldo agregó que la Corte Penal Internacional , CPI, es estricta en exigir que deben pagar una condena de 5 a 8 años.

“Este tiempo solamente se descuenta cuando su libertad es restringida y está supervisada por las Naciones Unidas”, puntualizó.

Así anunció Rodrigo Londoño, jefe del partido Comunes, la respuesta al auto 019 de la JEP.

Anuncio a Colombia y a la comunidad internacional que hoy a las 10:00 am daremos a conocer nuestra respuesta al Auto 019 de la JEP.



Será una declaración histórica, para la paz del país y las víctimas del conflicto armado.

➡️https://t.co/owNwEL2zrb pic.twitter.com/sFchgmhzpU — Rodrigo Londoño (@TimoComunes) April 30, 2021

Escuche la entrevista en Mañanas BLU: