Fiscal anticipa "problemas a nivel institucional, personal y penal" si hay fallas en sometimiento

El fiscal General, Francisco Barbosa, se refirió este viernes, 16 de diciembre, a los procesos de paz que se están dando en el país. Además, explicó que se debe mantener la institucionalidad, y dijo estar listo para el proceso de sometimiento a la justicia, ya que, según él, se debe hacer con la Fiscalía porque es la institución que tiene experiencia en la caracterización de estructuras criminales, y así no repetir el escenario de la ley 975 relativa justicia y paz , que tuvo que ser corregida por las cortes cuando se le señaló al Gobierno que los paramilitares no eran delincuentes políticos, y se les encontró delitos como concierto para delinquir, que existía la necesidad de una reclusión y reparación a las víctimas.

“Son criterios que ya existen, por eso digo que es importante que cuando se hable en el sometimiento, se utilice la historias de las entidades, la historia de La Fiscalía , que se lea con mucho detenimiento la jurisprudencia de las cortes, se lea lo que hemos aprendido de ellas, lo que hemos ganado en la constitución del 91, para que las cosas se hagan bien, porque cuando se hacen bien no hay problema, cuando las cosas no se hacen bien los problemas van a surgir, no solamente a nivel institucional, también les va a surgir un problema grave desde el punto de vista personal y penal a las personas que se comprometan a hacer lo que no pueden hacer sobre la base del ordenamiento jurídico”, dijo.

Publicidad

Aseguró que La Fiscalía es amiga de la paz, y trabaja con la paz en el marco de sus investigaciones, porque creen en una justicia restaurativa, acompañando las iniciativas que se puedan lograr en el país, con una utilización de los mecanismos de terminación anticipada de los procesos, buscando las mediaciones con reparaciones que se puedan dar en el marco de la ley 906, porque cualquier decisión que tiene que ver con la paz, tiene un control de la legalidad y constitucionalidad por parte de los jueces y fiscales.

Indicó que le dijo al presidente Gustavo Petro que no acepta que digan que La Fiscalía detiene arbitrariamente a las personas, porque señala que ellos trabajan con material probatorio y son los jueces quienes determinan la legalidad de esas organizaciones. Por eso, dijo que el presidente reconoció que no tenía manifestaciones frente a esto y que respeta la autonomía de la rama judicial.

Le puede interesar: