Fiscalía apelará decisión de jueza de no precluir el proceso contra el expresidente Álvaro Uribe

La Fiscalía apeló la decisión de la jueza 41 penal de Bogotá de no precluir la investigación contra el expresidente Álvaro Uribe por los delitos de soborno a testigos y fraude procesal.

Así las cosas, el proceso se va para el Tribunal Superior de Bogotá y sería la Sala Penal la que decida si ratifica el fallo de la jueza de no precluir el proceso contra el expresidente o revocarlo. Este miércoles, 24 de mayo, la juez escuchará los argumentos que sustentarán la apelación de la Fiscalía, en una diligencia que iniciará sobre las 8:00 de la mañana.

Este martes, 23 de mayo, luego de diez horas de audiencia, la jueza 41 Penal de Conocimiento de Bogotá ordenó no precluir el proceso. Los argumentos son que no hay pruebas nuevas para cerrar la investigación del expresidente Álvaro Uribe Vélez y que el fiscal no investigó lo suficiente este hecho; además, existen elementos suficientes para seguir adelante con este caso por supuestamente sobornar al testigo Juan Guillermo Monsalve, a través del abogado Diego Cadena.

"Sí existen elementos probatorios, evidencia física e información legalmente obtenida que permite afirmar, con probabilidad de verdad, que la conducta delictiva de soborno sí ocurrió y que el doctor Uribe puede tener la condición de partícipe", señaló la jueza Laura Barrera.

Cabe recordar que a Diego Cadena, exabogado del expresidente Álvaro Uribe, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Valle del Cauca lo suspendió por dos años y 10 meses del ejercicio de sus funciones profesionales por su presunta participación en manipulación de testigos.

El expresidente Álvaro Uribe Vélez está ante la justicia ordinaria en juicio, pues el caso pasó de la Corte Suprema de Justicia a la Fiscalía General de la Nación porque él renunció a su curul como senador de la República, hecho que es investigado desde 2020.

