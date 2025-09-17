La Fiscalía General de la Nación ordenó el archivo de la denuncia presentada por la empresa Helicópteros Nacionales de Colombia (Helicol), en la que señalaba a Ecopetrol y a sus filiales Cenit Transporte y Logística de Hidrocarburos, Oleoducto Central (Ocensa) y Helistar, de presuntas prácticas irregulares en la contratación de servicios de transporte aéreo.

La denuncia radicada advertía que presuntamente durante años se habría favorecido a una sola empresa, Helistar, lo que restringió la libre competencia y afectó gravemente la estabilidad financiera de Helicol, al punto de llevarla a acogerse a un proceso de reorganización empresarial en 2019.

El abogado Julián Quintana Torres, representante legal de Helicol, dirigió el documento a la Fiscalía, señalando a varios funcionarios de Ecopetrol, Cenit, Ocensa y Helistar como presuntos responsables de delitos como concierto para delinquir agravado, acuerdos restrictivos de la competencia e interés indebido en la celebración de contratos. Entre los nombres mencionados aparecía incluso el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa Barragán, y directivos de Helistar.

Según la acusación, los contratos de transporte aéreo habrían sido diseñados de tal forma que garantizaran la exclusión de competidores distintos a Helistar, asegurando que esta compañía resultara beneficiada de multimillonarios negocios en detrimento de empresas como Helicol.

Fiscalía archiva denuncia de Helicol contra Ricardo Roa por presunto favoritismo en contratos

No obstante, en su decisión, la Fiscalía señaló que, “aunque Helicol no ha sido finalmente adjudicataria de los contratos, por razones que pueden estar relacionadas atribuibles con criterios técnicos, económicos o de puntaje en la evaluación de ofertas, sí ha accedido a competir en igualdad de condiciones con Helistar, lo que ya representa un beneficio en términos de apertura o viabilidad de participación”, se lee en el documento.

También, afirman que se evidenció que se ha garantizado que los términos de referencia brinden márgenes adecuados para que los proponentes puedan cumplir con las condiciones técnicas exigidas en los procesos.

Agregan que, tras agotar las actuaciones investigativas pertinentes y con base en la evidencia física y la información legalmente obtenida, no se encontró el elemento de la acción en los delitos denunciados. Por ello, el fiscal delegado ordenó el archivo de la indagación en el estado en que se encuentra.

Por su parte, el abogado de Helicol, Julián Quintana, aseguró que esta decisión de la Fiscalía no contó con una investigación profunda y que solicitarán desarchivo de la denuncia al contar con argumentos que comprueban que si hay conductas punibles.