En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Precio gasolina
Accidente de trenes España
Incendios en Chile
Guaviare

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Judicial  / Fiscalía citará a interrogatorio a nueva mujer por el caso de envenenamiento en frambuesas con talio

Fiscalía citará a interrogatorio a nueva mujer por el caso de envenenamiento en frambuesas con talio

Por ahora, no existe una vinculación formal en su contra, debido a que se adelantan indagaciones para establecer si esta mujer tenía conocimiento o no del presunto plan criminal.

Zulma estaría involucrada en muerte de madre
Zulma estaría involucrada en muerte de madre de una de las niñas
Foto: Freepik
Por: Kalila Peña
|
Actualizado: 19 de ene, 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad