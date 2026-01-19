Fiscalía citará a interrogatorio a nueva mujer por el caso de envenenamiento en frambuesas con talio

La Fiscalía General de la Nación llamará a interrogatorio a una nueva mujer que aparece mencionada en el caso de las frambuesas envenenadas con talio, investigación que ha generado conmoción por la gravedad de los hechos y que tiene como principal señalada a Zulma Guzmán, actualmente detenida en el Reino Unido.

De acuerdo con el ente acusador, se trata de una mujer adulta mayor que, presuntamente, habría sido la persona encargada de entregar al domiciliario las frambuesas que posteriormente fueron llevadas hasta la vivienda del empresario Juan de Bedout. No obstante, la Fiscalía aclaró que, por ahora, no existe una vinculación formal en su contra, debido a que se adelantan indagaciones para establecer si esta mujer tenía conocimiento o no del presunto plan criminal que se habría ejecutado con dichas frambuesas.

Zulma Guzmán habría enviado otros domicilios de frambuesas: nuevas pistas en caso de envenenamiento Foto: ImageFx

Según la información conocida, la mujer sería una amiga cercana de Zulma Guzmán, lo que ha llevado a los investigadores a profundizar en su posible participación dentro de la cadena de hechos. La Fiscalía busca determinar si su actuación se limitó a una entrega sin conocimiento del contenido o si, por el contrario, tenía plena conciencia del uso que se le daría a las frambuesas contaminadas con talio.

Para identificar a esta nueva persona en la investigación fue determinante el testimonio del domiciliario que realizó la entrega. Desde el inicio del proceso, el repartidor ha sido considerado una pieza clave para las autoridades, pues ha aportado información relevante sobre la reiteración de los intentos por lograr que las frambuesas fueran entregadas en la residencia del empresario. Su relato permitió reconstruir parte de la logística previa a los hechos y establecer nuevos vínculos dentro del caso.



Mientras en Colombia avanzan estas actuaciones, en el Reino Unido continúa el proceso de extradición de Zulma Guzmán. La justicia británica fijó para el próximo 9 de febrero una nueva audiencia ante el juzgado de Westminster, diligencia en la que se espera que la defensa de la mujer precise los recursos jurídicos que empleará para sustentar su oposición a ser extraditada a Colombia.

Entre tanto, en el país, con la reanudación de actividades, la Fiscalía General de la Nación prevé avanzar en la radicación de la audiencia de imputación de cargos contra Guzmán, a la espera de definir si la mujer de 54 años podrá comparecer de manera virtual desde el centro de reclusión en Europa o si se procederá con su vinculación formal en contumacia.

El caso sigue en desarrollo y, según la Fiscalía, las próximas diligencias serán clave para esclarecer el alcance de la participación de cada una de las personas que aparecen mencionadas en este proceso penal.