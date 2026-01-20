En vivo
Augusto Rodríguez
Juliana Guerrero
Profesor del Externado
EPS

Fiscalía desarrolló nueva diligencia para escuchar a Juan de Bedout por caso de frambuesas con talio

Fiscalía desarrolló nueva diligencia para escuchar a Juan de Bedout por caso de frambuesas con talio

A la citación asistió Juan de Bedout, padre de una de las niñas fallecidas, quien rindió su versión ante el ente acusador sobre los hechos de investigación.

Zulma Guzmán habría enviado otros domicilios de frambuesas: nuevas pistas en caso de envenenamiento
Foto: ImageFx
Por: Kalila Peña
|
Actualizado: 20 de ene, 2026

