Fiscalía desarrolló nueva diligencia para escuchar a Juan de Bedout por caso de frambuesas con talio

La Fiscalía General de la Nación confirmó que este martes se adelantó una diligencia clave dentro de la investigación por el caso de las frambuesas envenenadas con talio, ocurrido en abril del año pasado. A la citación asistió Juan de Bedout, padre de una de las niñas fallecidas, quien rindió su versión ante el ente acusador sobre los hechos que, hasta ahora, apuntan a Zulma Guzmán como la principal responsable del crimen que conmocionó al país.

Según la Fiscalía, la declaración de De Bedout hace parte del fortalecimiento probatorio del proceso y busca esclarecer detalles relevantes sobre el contexto familiar, la recepción de las frambuesas y los efectos que estas tuvieron en las víctimas.

Envenenamiento mortal con talio a dos niñas en Bogotá Foto: Unplash

De manera paralela, esta semana la Fiscalía avanza en otras decisiones determinantes dentro del caso. Una de ellas es el llamado a interrogatorio de una nueva mujer que aparece mencionada en la investigación. De acuerdo con la información oficial, se trataría de una adulta mayor que, presuntamente, habría sido la persona encargada de entregar al domiciliario las frambuesas que posteriormente llegaron hasta la vivienda del empresario Juan de Bedout.

No obstante, el ente acusador fue enfático en señalar que, por ahora, esta mujer no ha sido vinculada formalmente al proceso penal. La Fiscalía explicó que las indagaciones están orientadas a establecer si la persona tenía conocimiento o no del presunto plan criminal que se habría ejecutado mediante la entrega de las frambuesas contaminadas con talio.



Otra de las líneas de investigación que continúa en análisis busca esclarecer por qué Alicia Grahan, exesposa de Juan de Bedout, presentaba rastros de talio en su organismo al momento de su fallecimiento. Grahan murió a causa de un cáncer terminal, pero los hallazgos toxicológicos han llevado a la Fiscalía a profundizar en las circunstancias que rodearon su muerte, con el fin de determinar si existe o no una relación directa con los hechos investigados.