Fiscalía imputará cargos a exreina que llegó con COVID-19 de España

Un doble drama vive la exseñorita de Santander María Claudia Peñuela, quien llegó de Madrid el mes pasado infectada con COVID-19.

Durante su recuperación ha denunciado falta de atención en el hotel donde se hospeda en Bucaramanga; además en las próximas horas, la Fiscalía le imputará cargos por presuntamente no haber cumplido con la norma de sanitaria.

Esta supuesta desatención del hotel fue denunciada por la mujer en una acción de tutela, pero el juez no le dio la razón, por el contrario, ordenó a la fiscalía investigarla por no guardar la cuarentena en Bogotá.

“Ordenar la compulsa de copias ante la Fiscalía General de la Nación para que si lo considera se investigue la presunta conducta penal en la que hubiese podido incurrir la señora María Claudia Peñuela Cornejo, con su comportamiento”, dice parte del resuelve de la tutela.

En una carta al presidente de la República, la paciente defendió su comportamiento, el que calificó como adecuado para la situación.

"No es cierta la conclusión a la que llegó la juez que he contestado llamadas telefónicas fuera del hotel (...) tampoco que no utilicé tapabocas, ni es cierto que infecté a siete empleados del hotel y menos a los enfermeros que me han atendido como me acusa el hotel", afirmó la exreina.

Mañana, de manera virtual, se cumplirá la audiencia de imputación de los delitos de presunta violación a norma sanitaria en concurso de propagación de epidemia.

La defensa de la mujer, cuyo último resultado fue negativo para Coronavirus, será asumida por el Abogado Abelardo de la Espriella.