Fiscalía incauta 28 lingotes de oro avaluados en más de $15.500 millones

La Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos, confirmó la incautación de 28 lingotes de oro, con un peso total de 41 kilos y un valor superior a 15.514 millones de pesos, los cuales fueron decomisados con fines de comiso tras ser hallados en un vehículo que transitaba por la vía que conecta Mocoa (Putumayo) con Pitalito (Huila).

El procedimiento fue adelantado por unidades de la Policía Nacional en la vereda El Cedro, donde fueron capturados Andrey David Murcia Dávila y Fernando Andrade Delgadillo Rodríguez.

El fiscal del caso aseguró que estos hombres transportaban los lingotes en el tanque de combustible del automotor:

“Los hechos jurídicamente relevantes por los cuales se está haciendo la imputación corresponden a la acción de, o los verbos de transportar, custodiar y ocultar. Para el día 5 de octubre del año 2025, en horas de la noche, ocultaron 28 barras o lingotes de material aurífero, que determinaron el ocultamiento de un total de 41.979 gramos de oro aproximadamente, realizado en el tanque de gasolina del vehículo”.



Durante la diligencia judicial, la Fiscalía argumentó que los detenidos no lograron acreditar la procedencia lícita del oro, pues no portaban certificados de origen, guías de transporte ni documentos emitidos por comercializadores o explotadores mineros autorizados, exigidos por la normativa nacional. Por estos hechos, ambos fueron imputados por el delito de lavado de activos y deberán cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario.

El juez de control de garantías aceptó la solicitud de la Fiscalía de aplicar el comiso con fines definitivos sobre las 28 barras de oro. Tras ser sometidas a diferentes pruebas técnicas, las autoridades confirmaron la autenticidad del metal precioso, que quedó bajo custodia del Banco de la República y a disposición del Fondo Especial para la Administración de Bienes (Feab).