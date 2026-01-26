La Fiscalía General de la Nación decidió reasignar la investigación penal que se adelanta contra el fiscal Álvaro León Polo Hincapié, en medio de señalamientos por presuntas presiones indebidas al exparamilitar Jacinto Alberto Soto Toro, alias Lucas, operador financiero de las estructuras armadas ilegales vinculadas al denominado caso del Parqueadero Padilla. La determinación quedó consignada en la Resolución 00015, expedida por la fiscal general Luz Adriana Camargo, mediante la cual se dispuso que la fiscal 101 delegada ante el Tribunal Superior de Bogotá, Luz Samira Rodríguez Rodríguez, no continúe conociendo el proceso.

De acuerdo con el contenido de la resolución, la decisión obedece, en primer lugar, a la existencia de otra actuación penal en curso por los mismos hechos en un despacho distinto de la Fiscalía, lo que hace necesario evitar la duplicidad de investigaciones. En ese sentido, se precisa que la Fiscalía 97 Delegada ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá adelanta la actuación contra el fiscal Polo Hincapié, con los mismos hechos que dieron origen a la indagación preliminar adelantada por la fiscal 101.

El acto administrativo también incorpora un segundo argumento de peso para la reasignación del expediente. Según el reporte allegado por la delegada para la Seguridad Territorial, ante la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y algunas de sus comisiones seccionales cursan actualmente 61 actuaciones disciplinarias contra la fiscal Luz Samira Rodríguez Rodríguez, por diversas conductas presuntamente constitutivas de faltas disciplinarias. Para la Fiscalía General, esta circunstancia impone la adopción de medidas orientadas a garantizar la transparencia, la confianza institucional y la recta administración de justicia en los procesos asignados a ese despacho.

Fiscalía retira a fiscal que iba a imputar a Álvaro Polo por presiones en Parqueadero Padilla

En ese contexto, la resolución señala que resulta necesario asegurar que las investigaciones se tramiten bajo los más estrictos estándares de objetividad, libres de cuestionamientos derivados de los procesos disciplinarios que actualmente se adelantan contra la fiscal Rodríguez. Por ello, con el fin de hacer efectivos los principios de objetividad y eficiencia, se decidió variar la asignación de las actuaciones penales.



Ambas investigaciones fueron asignadas de manera especial al fiscal Óscar José Celedón Ruiz, en su calidad de fiscal Coordinador de la Unidad de Fiscalías Delegadas ante el Tribunal Superior de Bogotá, quien asumirá su conocimiento hasta la culminación, así como el de todos aquellos asuntos que se originen o se relacionen con estos hechos en el futuro.

El fiscal Álvaro León Polo Hincapié, quien lideró en su momento la investigación del denominado Parqueadero Padilla —escenario en el que, según las autoridades, se gestaban negocios entre estructuras paramilitares y aliados políticos— iba a ser imputado por la fiscal Luz Samira Rodríguez con fundamento en las declaraciones de alias Lucas. El exparamilitar, condenado a 40 años de prisión por el homicidio de tres integrantes del CTI que seguían las pistas de ese caso, aseguró que Polo lo habría presionado para declarar contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez.

Aunque los señalamientos de Soto Toro se produjeron en 2023, la Fiscalía abrió una investigación formal y la fiscal Rodríguez tenía previsto imputar al fiscal Polo el próximo martes 27 de enero por el delito de abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto. Alias Lucas, capturado en abril de 2021 tras una orden impartida por el propio fiscal Polo, rindió declaración en los días siguientes a su arresto durante audiencias de indagatoria relacionadas con varios crímenes que se le atribuyen.