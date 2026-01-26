En vivo
Fiscalía retira a fiscal que iba a imputar a Álvaro Polo por presiones en Parqueadero Padilla

Fiscalía retira a fiscal que iba a imputar a Álvaro Polo por presiones en Parqueadero Padilla

La decisión obedece, en primer lugar, a la existencia de otra actuación penal en curso por los mismos hechos en un despacho distinto de la Fiscalía y varias actuaciones disciplinarias contra la fiscal Luz Samira Rodríguez Rodríguez.

