Gobernación de Antioquia pide a MinJusticia poder fumigar coca con glifosato en nueve municipios

A pocos días que el Gobierno nacional anunciara el posible retorno de aspersiones a cultivos ilícitos con glifosato para 17 municipios del departamento del Cauca, en otras regiones del país ha calado la iniciativa y por eso ya empiezan a pedir pista para que también se implemente.

Este es el caso de Antioquia ,donde se conoció una carta de la Gobernación remitida al ministro de Justicia encargado, Andrés Idarraga, donde le solicita autorización para proceder con la erradicación focalizada de estos cultivos mediante drones en nueve municipios del Norte, Nordeste y Bajo Cauca del departamento.

Se trata de las localidades de Valdivia, Tarazá, Cáceres, Anorí, Ituango, El Bagre, Zaragoza, Briceño y Campamento, donde, según la administración, departamental se concentra la mayor densidad de hectáreas de coca sembradas.

Cifras entregadas por la Gobernación señalan que, para 2013, se reportaron 911 hectáreas sembradas de coca, mientras que para 2023 la cifra aumentó más de veinte veces. Esto quiere decir que hoy se estiman por encima de las 18.000, como lo ha indicado varias veces el gobernador Andrés Julián Rendón en encuentros con altos funcionarios del Gobierno nacional.



"Quisiéramos también, ministro, que se evaluara la posibilidad de volver a asperjar, asperjar con contundencia para eliminar esos enclaves cocaleros que se han ido enquistando en el norte del departamento. El departamento tiene hoy más de dieciocho mil hectáreas de coca", aseguró.

En caso de una respuesta afirmativa por parte de la cartera de Justicia, el departamento se mostró presto para desplegar los requerimientos necesarios para llevar a cabo estas tareas, mientras que en caso de una respuesta negativa solicitó argumentos.

La solicitud desde Antioquia se produce en medio de las tensiones con campesinos del Cauca que ya generó la decisión anunciada hace pocos días. Allí, campesinos del Cañón del Micay ya planean movilizaciones contra esas fumigaciones reclamando que ese tipo de acciones atentan contra la salud de los pobladores. A cambio piden la sustitución de cultivos.