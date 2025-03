Fiscalía tiene pruebas de que Euclides Torres sí financió campaña de Petro Presidente 2022

Más y más detalles continúa revelando la Fiscalía en torno a las pruebas que existen contra Nicolás Petro Burgos, quien sigue compareciendo esta semana en la audiencia preparatoria de juicio por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito.

En la jornada de este miércoles, la fiscal del caso Lucy Laborde expuso que en un chat entre Daysurys Vásquez Castro con Michelle Romero hacen mención del señor Euclides Torres, de quien dicen que financió la campaña presidencial de Gustavo Petro y afirma que le entregó un apartamento en Bogotá al exdiputado del Atlántico, como parte de un “favor o contentillo”.

Asegura que en las conversaciones, además, se menciona una relación con Armando Benedetti, Euclides Torres y Pedro Flórez, quienes también estarían presuntamente inmersos en la financiación de la campaña presidencial.

"El señor Nicolás Fernando Petro Burgos recibía dineros de terceras personas y, en este caso, del señor Euclides Torres, el cual financió toda la campaña presidencial, los apartamentos que recibió Nicolás Petro, como el de Bogotá, que fue un favor o contentillo", indicó la fiscal.

"No obstante, su señoría, esos dineros recibidos incrementaron el patrimonio del señor Nicolás Fernando Petro Burgos y no fueron reportados en la declaración de renta, por lo cual se puede inferir que el señor Nicolás conocía que no era posible justificar ese dinero de manera legal", agregó.

La representante del ente acusador manifestó que entre los informes que expondrá en el juicio también se detallará cómo Gabriel Hilsaca habría entregado 400 millones de pesos en efectivo y que este dinero habría sido custodiado y guardado en el inmueble donde residía Nicolás con su entonces esposa, Daysurys Vásquez, en el norte de Barranquilla.

En su intervención, Laborde también mencionó al dirigente político Máximo Noriega, asegurando que él también haría parte de la Fundación Conciencia Social (Fucoso), a través de la cual “se habrían adquirido unos dineros, como sobrefacturación por servicios prestados por algunos funcionarios o personas que trabajan para esta fundación”.

La fiscal Lucy Laborde aseguró que entre las pruebas que presentará en el juicio contra Nicolás Petro está la información extraída de los computadores de él y de su pareja Laura Ojeda, ambos incautados durante el operativo de allanamiento y captura del hijo mayor del presidente. pic.twitter.com/NDbOpXvx89 — Blu Caribe (@BLUCaribe) March 26, 2025

Vale decir que como parte del material probatorio también está la información extraída de los computadores de Nicolás y de su actual pareja Laura Ojeda, ambos incautados durante el operativo de allanamiento y captura del hijo mayor del presidente. Ese día, además, se logró la incautación de 24.900.000 pesos, el cual también será utilizado por la Fiscalía como prueba, al considerar que esto “da fe de que el señor Nicolás Petro guardaba su dinero en efectivo en su casa”.