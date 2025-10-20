Fiscalía traslada a Bogotá la investigación por la desaparición de Tatiana Hernández

La Fiscalía General de la Nación decidió trasladar a Bogotá la investigación por la desaparición de la joven Tatiana Hernández en la ciudad de Cartagena. La medida fue adoptada tras la solicitud de la familia de la joven, representada por el abogado Iván Cancino, quien denunció la falta de avances en el manejo del caso por parte de la Fiscalía 23 Delegada ante los Jueces Penales de Circuito Especializados de Cartagena, adscrita a la Dirección Seccional de Bolívar.

Tatiana fue vista por última vez el 13 de abril de 2025 en un video difundido en redes sociales, en la avenida Santander de Cartagena, sentada sobre las piedras frente a la Ciudad Amurallada. Al día siguiente, sus conocidos encontraron su celular y sus sandalias en el lugar donde fue vista por última vez. Desde entonces, no se ha tenido rastro de ella.

Tatiana Alejandra Hernández, mujer desaparecida. Foto: suministrada

Su madre, Lucy Díaz, ha encabezado una intensa búsqueda y solicitó la reasignación del caso a una unidad nacional, debido a las presuntas omisiones en las diligencias investigativas. Entre estas, menciona que no se revisaron las cámaras de seguridad, no se analizó el teléfono de la joven desaparecida ni se verificaron posibles conexiones con otros casos de desapariciones en Cartagena. Asimismo, el apoderado considera que se ha dado un trato indigno a las víctimas, quienes han asegurado haber sido revictimizadas durante el proceso penal.

Ante estas denuncias, la Fiscalía concluyó que la Fiscalía 68 Delegada ante los Jueces Penales del Circuito Especializados, adscrita a la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, asumirá la investigación dada la gravedad y complejidad del caso.



“Se requiere aplicar un enfoque estratégico y especializado que atienda los estándares de debida diligencia, proteja los derechos de las víctimas y asegure un acceso efectivo a la justicia. Por lo que la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos es la idónea para adelantar la actuación”, indicó el comunicado.

Según el documento, esta dirección cuenta con fiscales e investigadores capacitados en el abordaje de delitos que atentan contra las garantías del ser humano, lo que permitirá un tratamiento más eficiente del caso.

Para la familia Hernández Díaz, este cambio representa una nueva esperanza de conocer la verdad sobre lo ocurrido con Tatiana, cuya desaparición sigue siendo un misterio que conmueve a Cartagena y al país.