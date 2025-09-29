Hablan vecinos de colombiano capturado en España señalado de acabar con la vida de su pareja

Un trágico feminicidio tiene conmocionados a los ciudadanos de Sevilla, España, ocurrido en la madrugada del domingo 28 de septiembre de 2025.

La víctima, identificada como Yaqueline S., era una mujer de 28 años, madre de una niña. Contaba con nacionalidad española y era originaria de Colombia, al igual que su presunto agresor, Julián David, un joven de 21 años.

Los hechos se registraron aproximadamente a las 3:10 de la mañana luego de una fuerte discusión. Según las versiones preliminares, el agresor la hirió con un arma blanca y le causó una herida mortal en el cuello, que acabó con su vida.

🇪🇸 | Un hombre mata a su exnovia en Sevilla apuñalándola en el cuello y utiliza su móvil para publicar una historia en Instagram.



El agresor, de nacionalidad colombiana, ya había intentado asesinarla anteriormente y tenía abierto un procedimiento de expulsión de España. pic.twitter.com/k9lZ7SnU5r — ʜᴇʀQʟᴇs (@herqles_es) September 29, 2025

Tras perpetrar el ataque, el presunto feminicida difundió una historia desde el propio perfil de Instagram de la víctima, en lo que las autoridades señalan como un acto que apunta a humillar a la víctima y a sus seres queridos.



Luego del crimen, Julián David intentó quitarse la vida autolesionándose con el mismo cuchillo. El agresor fue asistido por los servicios de emergencia y trasladado al Hospital Virgen Macarena, donde permanece en estado grave.



Versiones sobre el asesinato de colombiana en España

Una de las versiones preliminares ha indicado que la pareja regresó a su casa después de asistir a una celebración de cumpleaños, donde se desató una fuerte discusión. En medio de la pelea, el joven golpeó brutalmente a la mujer, quien presentó lesiones en la cara y la cabeza.

Tras la golpiza, la víctima habría huido, siendo perseguida por el agresor con el cuchillo, quien finalmente la atacó. Otra de las versiones sostiene que Julián la estaba esperando en la puerta, donde la golpeó y luego la apuñaló.



Hablan vecinos de colombiano que acabó con la vida de su pareja en España

En entrevista con el Diario de Sevilla, uno de los vecinos de la pareja dio detalles de lo que vivió esa noche. Según dijo: "Escuché a una mujer llorando y gritando desde las tres hasta las seis de la mañana. Debía de ser una amiga de la víctima. Me asomé y vi una ambulancia, tenían la calle cortada”.

"Nosotros escuchamos golpes de madrugada, parecía como una pelea fuerte. No sé si esa fue la paliza que le dio antes de apuñalarla. Ella no llevaba mucho tiempo viviendo aquí, no sabría decir cómo era”, señaló.