“Hay que matar a ese tombo gonorrea”: los crudos testimonios contra capturados de Primera Línea

Durante la audiencia de imputación de cargos contra los cinco jóvenes capturados pertenecientes a la Primera Línea , y señalados de incendiar un vehículo de la Policía, un bus de SITP y causar hechos de terrorismo, la Fiscalía presentó crudas conversaciones y entrevistas de quienes padecieron los ataques de estas personas.

El fiscal del caso relató que entre las conversaciones interceptadas a los capturados se resalta una en la que Andrés Felipe Rodríguez Chaves, alias ‘El Gato’, expresa amenazas contra los miembros de la fuerza pública y que sirvieron para retener a seis integrantes de la misma y agredirlos físicamente.

"Todo copas, que ese pirobo cae y lo vamos a quemar, se van a enterar qué es meterse con la Primera Línea, vamos a quemar ese CAI a punta de molochas, el próximo que cojamos y logremos tumbar se lo quitamos hasta las medias”, indica el diálogo de alias ‘El Gato’.

La Fiscalía reveló las estrategias para cometer atentados terroristas en la ciudad durante las jornadas de paro entre julio y agosto, en las que participó Jonatan Steven Cortés Aldana, conocido como ‘Z-11’ dentro de la Primera Línea coordinando actividades usando fachada de prensa y chalecos de prensa “esto permite denotar que son actividades concertadas y no actividades ocasionales”, explicó la Fiscalía al imputar el delito de concierto para delinquir.

Entre los testimonios presentados por la Fiscalía para pedir la medida de detención en la cárcel contra los cinco integrantes de la Primera Línea, la Fiscalía indicó que se encuentra el del patrullero de la Policía que manejaba un vehículo que fue interceptado el 22 de julio y le lanzaron una bomba molotov en su interior.

“En ese momento sentí temor y zozobra por mi vida, porque si me bajaba del vehículo me mataban y sí me quedaba podía morir producto de las llamas que esos bandidos me estaban tirando al interior del vehículo. En seguida, llegó un individuo de casco blanco y chaleco, manifestándome que si no me bajaba del vehículo podía morir y en ese momento decidí salir corriendo, ellos me persiguieron con machetes y lanzándome piedras”, relató el patrullero en su testimonio a la Fiscalía.

Los demás policías atacados corroboraron esta versión, así como la del conductor del taxi que estrelló en medio del desespero y quien lo ayudó a escapar de la turba.

Igualmente, los policías agredidos reconocieron en fotografías a Karina Yurley Cepeda Andrade como la mujer que los retuvo y les dijo que iban a verificar si eran policías y si en realidad eran los iban a quemar, causando temor por sus vidas.

Por estos hechos y por cumplirse los requisitos para decretar la medida de aseguramiento en la cárcel, la Fiscalía le pidió al juez de garantías que se apruebe su petición, porque, además, afirma que son un peligro para la sociedad. La Procuraduría respaldó la necesidad de la medida intracarcelaria.

