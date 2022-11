“He visto una persona seria y escrupulosa en Aníbal Gaviria”: Fajardo

El exgobernador de Antioquia Sergio Fajardo habló en Mañanas BLU sobre la decisión del fiscal que ordenó compulsa de copias en su contra y de Luis Alfredo Ramos, en el mismo caso que tiene en casa por cárcel a Aníbal Gaviria.

“He tenido más de 140 investigaciones, más de 120 ya están cerradas. Voy a responder en los mismos términos que he hecho siempre, respetando las instituciones sin descalificar a quien me investiga y demostrando la transparencia con todo rigor y claridad”, sostuvo Fajardo.

“Lo que están diciendo es un trámite: mire a ver cómo se terminó ese contrato en estas dos administraciones”, agregó.

“Yo respondo por todas y cada una de mis actuaciones", sostuvo.

Sobre Aníbal Gaviria, aseguró que es una persona responsable y capaz.

“Yo conozco a Aníbal Gaviria. Las veces que he interactuado con él en el terreno personal, en el terreno como gobernante, he visto siempre a una persona escrupulosa, seria y rigurosa. No puedo hacer ningún tipo de afirmación en el hecho de que esté asociado con temas de corrupción. Ahora, él y yo tenemos que responder por todas nuestras actuaciones. Eso es legítimo”, sostuvo.

Fajardo se refirió a las versiones sobre una supuesta persecución en su contra.

“Ya todo el mundo dice: aquí hay un sistema corrupto y eso es una fatalidad para el país”, indicó.

“Aquí hay una desconfianza total. ¿La corrupción qué efecto tiene? No solo que la plata que se roban es a los más pobres, que son los que pagan la cuenta. Sino que la corrupción tiene un efecto devastador y es que corroe los cimientos de una sociedad. Todo se puede sospechar y cada actuación de una persona está llena de interrogantes. Y eso lo único que genera es una sociedad pobre, es una sociedad sin bases éticas y eso es un costo altísimo para nosotros como sociedad”, declaró.

“¿Usted cree que ahí hay algo detrás?, porque además usted sabe muy bien en todos estos cargos públicos, personas que son nombradas, pasan por el Congreso de la República, lo nombraron unos congresistas que tienen un jefe y dicen: ‘ese jefe lo quiere parar a usted’. Y la forma de pararlo es ‘háganle unas investigaciones’, enloden el nombre de la persona para dañarle la mayor riqueza que hemos construido, que yo he construido, que me siento orgulloso, que es la confianza”, agregó.

El exgobernador de Antioquia aseguró que el malestar de la ciudadanía es legítimo y la misión de los dirigentes es actuar con transparencia.

“Esto es un mundo oscuro, tramposo, ilegal. Por eso el malestar de la ciudadanía es legítimo y la responsabilidad que tenemos nosotros es darles transparencia a nuestras actuaciones, ser respetuoso de las personas, poder discrepar de manera decente y razonable, pero por ese camino, todo vale. Y ese camino del todo vale lleva a que, ¿será que hay alguien atrás que lo quiere fregar a usted para que no sea candidato? Usted ya sabe cómo es el mundo”, declaró.

Escuche a Sergio Fajardo en entrevista con Mañanas BLU: