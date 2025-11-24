En vivo
Héctor Carvajal por fuera del debate de la reforma pensional: prosperó la recusación

Héctor Carvajal por fuera del debate de la reforma pensional: prosperó la recusación

El magistrado Héctor Carvajal será retirado del debate de la reforma pensional al interior de la Corte Constitucional. La recusación de la senadora Paloma Valencia prosperó en la Sala Plena.

