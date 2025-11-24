Héctor Carvajal por fuera del debate de la reforma pensional: prosperó la recusación

Una de las discusiones clave en la Corte Constitucional este lunes era definir si el magistrado Héctor Carvajal continuaba o no conociendo del asunto de la discusión sobre la demanda que pide tumbar una de las reformas bandera del Gobierno del presidente Gustavo Petro.

En ese sentido, prosperó la recusación contra el magistrado Héctor Carvajal para participar del debate de la reforma pensional al interior de la Corte Constitucional.

Carvajal será apartado para conocer de la discusión tras la solicitud de la senadora Paloma Valencia por los conceptos que dio el magistrado sobre la Ley 2381 de 2024 cuando era contratista de Colpensiones.

Esto, tras esa recusación de la senadora Paloma Valencia, quien pedía apartarlo de la discusión por un presunto conflicto de intereses tras haber conceptuado sobre la ley demandada cuando era contratista de Colpensiones.



Paloma Valencia

Desde que la senadora Valencia recusó al magistrado Carvajal, en la Corte hay un vaivén de situaciones entre los togados.

Como por ejemplo, la carta que envió Carvajal a sus colegas de la Sala Plena, donde expuso que el magistrado Jorge Enrique Ibáñez, quien es ponente del estudio de la demanda que pide tumbar la reforma, cometió una serie de “irregularidades” al pedirle a Colpensiones nuevamente sus conceptos y contratos con la entidad.

Los magistrados de la Sala Plena entrarán en materia a debatir de fondo una de las reformas de mayor interés para el Gobierno del presidente Gustavo Petro.