Universidad Nacional
Verónica Alcocer
Maduro
Liga colombiana

Imputan cargos a Anderson Santiago Pinzón por el homicidio del menor Harold Aroca

Imputan cargos a Anderson Santiago Pinzón por el homicidio del menor Harold Aroca

El procesado no aceptó cargos. Los indicios recopilados hasta el momento apuntan a que la víctima fue sometida a tratos crueles antes de ser asesinada.

