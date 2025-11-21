Imputan cargos a Anderson Santiago Pinzón por el homicidio del menor Harold Aroca

Las investigaciones por el asesinato de Harold Aroca, un joven de 16 años que fue reportado como desaparecido el pasado 5 de agosto en Bogotá, avanzan con nuevas decisiones judiciales.

Cinco días después de su desaparición, el menor fue hallado sin vida en circunstancias que conmocionaron al país y generaron un amplio rechazo en redes sociales. Ahora, la Fiscalía General de la Nación le imputó cargos a Anderson Santiago Pinzón, señalado como uno de los presuntos responsables del crimen.

La captura de Pinzón se produjo el lunes 17 de noviembre en medio de un operativo conjunto entre el CTI de la Fiscalía y unidades de la Policía Metropolitana de Bogotá. Según las autoridades, el hombre haría parte del grupo que retuvo al menor en el sector de Los Laches, en el centro de la ciudad, zona donde se registraron los hechos que derivaron en la muerte violenta del adolescente.

Mamá de Harold Aroca Foto: Blu Radio - redes sociales

De acuerdo con la Fiscalía, a Pinzón se le imputaron los delitos de homicidio agravado; fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego; tortura agravada y secuestro, conductas que habrían sido determinantes en el desarrollo de los hechos que hoy son materia de investigación. El procesado no aceptó cargos. Los indicios recopilados hasta el momento apuntan a que la víctima fue sometida a tratos crueles antes de ser asesinada.



La madre del joven, Carolina García, hizo un llamado tras la primera imputación “el llamado es a que se capturen todas las personas implicadas en el homicidio de mi hijo. Todas tienen que pagar, porque todos tuvieron responsabilidad en eso. Entonces, es es el llamado que que doy a la que le que pido para la justicia, y también quiero darle las gracias al CTI, de la fiscalía, porque sin la labor de ellos, esto no sería posible”:

Un elemento clave dentro del proceso ha sido un video que circuló en redes sociales días después de la desaparición de Aroca. En las imágenes, analizadas de manera detallada por los investigadores, se observa al menor siendo rodeado por varios hombres y sujetado por la espalda por uno de ellos. Este material audiovisual fue fundamental para la identificación de posibles implicados y para fortalecer la línea investigativa sobre lo ocurrido en Los Laches.

Según fuentes oficiales, el cuerpo del menor presentaba signos de tortura y heridas producidas por arma de fuego. La madre de Harold Aroca ha pedido justicia y ha señalado que su hijo fue víctima de un acto brutal e injustificado, exigiendo que los responsables sean llevados ante los jueces.

Publicidad

Mientras avanzan las audiencias concentradas, la Fiscalía continúa recopilando evidencias para identificar a otros presuntos participantes en el homicidio.