Incesto e inasistencia alimentaria seguirán siendo delitos, según ponencia de la reforma carcelaria

Ante la secretaría de la Comisión Primera de la Cámara de Representantes fue radicada la ponencia para primer debate del proyecto de ley de reforma al sistema penitenciario y humanización de las cárceles. Los ponentes del Gobierno habrían acogido las recomendaciones del Fiscal, en especial en aspectos como la no eliminación de los delitos de inasistencia alimentaria, incesto, injuria y calumnia, y todas las modificaciones a los delitos terrorismo y concierto para delinquir en contextos de protesta social.

“Ya no se excluyen, es decir, ya no se despenaliza algunos delitos que se habían anunciado y que se iban a despenalizar como lo es la injuria y calumnia, como lo era el de los delitos de incesto. También, desaparecen todos los delitos que se habían señalado que se iban a despenalizar. Se ha hecho un análisis concienzudo y la no derogación de esos delitos no nos van a disminuir en cuota importante lo que está causando la congestión carcelaria”, señaló el representante ponente del proyecto, Pedro Suarez Vaca.

La reducción del hacinamiento que propone la iniciativa sería a través de los subrogados penales al que accederán los condenados, quienes superen las tres cuartas partes de la pena y que tendrán beneficios como detención domiciliaria, permisos de trabajo o la suspensión de la ejecución de la pena para pequeños agricultores que en condición de pobreza hayan cometido delitos relacionados con narcotráfico.

Otro punto clave que se agregó en la ponencia es el otorgamiento de funciones extraordinarias para “suprimir, fusionar, modificar y/o determinar la estructura, organización y funciones de las entidades adscritas al Ministerio de Justicia y del Derecho que hacen parte del Sistema Nacional Penitenciario y Carcelario”.

