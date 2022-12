Jamás he cometido delito ni en mi vida privada ni como servidor público: Sergio Fajardo

Ante el Tribunal Superior de Bogotá , la fiscal Elba Beatriz Silva le imputó cargos al exbogernador de Antioquia Sergio Fajardo , como presunto responsable de los delitos de peculado por apropiación en favor de terceros agravado y contrato sin cumplimiento de requisitos legales porque, supuestamente, un contrato de empréstito que firmó en el 2013, como mandatario del departamento, llevó a un detrimento patrimonial de 320.000 millones de pesos.

Según la fiscal Silva, ese contrato suscrito entre el departamento de Antioquia y el banco Corpbanca S.A. implicó el desembolso de setenta y siete millones de dólares (USD $77.000.000) para realizar sustitución de deudas con otros bancos, lo cual, realmente habría llevado al aumento de la deuda, que pasó de 600.000 millones de pesos a cerca de 1.2 billones de pesos colombianos.

“Se estableció que antecedieron unos estudios y documentos previos deficientes y extemporáneos, no se hizo una real evaluación de diferentes alternativas de mercado; la selección del contratista Banco Corpbanca Colombia SA, con quién ya existía una obligación no fue transparente, como que el empleo en los pagos de intereses y de capital en una moneda extranjera diferente a la moneda legal colombiana, como lo es el dólar americano, en favor del contratista, incrementó el endeudamiento del departamento y no contribuyó a mejorar el perfil de la deuda. Consecuentemente, no se trató de una operación de manejo de deuda pública a través de la sustitución de una deuda por otra si no de un empréstito nuevo”, dijo la delegada del ente acusador.

Sin embargo, Fajardo se declaró inocente de los hechos y aseguró que nunca ha cometido un delito en su trayectoria como funcionario.

"No, jamás he cometido delito alguno ni en mi vida privada ni en toda mi trayectoria como servidor público. Espero que la Fiscalía nos permita demostrar mi inocencia sin demora ante la Corte Suprema de Justicia", dijo.