JEP realizó la primera audiencia contra un exguerrillero de las Farc

La Jurisdicción Especial para la Paz realizó este jueves su primera audiencia para recordar las condiciones a las que están sujetas todas las personas que reciban libertad anticipada o que se someten a la jurisdicción especial.



El compareciente es Manuel Antonio Calderón Barragán, un militar infiltrado por las Farc, quien tuvo nexos con el desmovilizado frente 43 de esa guerrilla.



La Sala de Amnistía o Indulto de la JEP le recordó a Calderón Barragán todos los compromisos a los que está sujeto para obtener los beneficios jurídicos que otorga la JEP y su responsabilidad con las víctimas.



De acuerdo con la decisión de los cinco magistrados de la Sala, el exmiliciano tiene que cumplir los siguientes requisitos: informar todo cambio de residencia a la JEP, no salir del país sin previa autorización, garantizar la dejación de las armas y comprometerse a no reincidir en la comisión de delitos dolosos, participar en los programas de contribución a la reparación a las víctimas, comparecer ante la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, ante la Unidad de Búsqueda de las Personas dadas por Desaparecidas o ante la propia JEP cuando sea requerido para los procesos de esclarecimiento de la verdad y presentarse ante la JEP cada vez que sea requerido su aporte en trámites judiciales.



Las seis condiciones impuestas en esta primera audiencia se convierten en las dictadas por la Sala de Amnistía o Indulto para todo aquel que se haya beneficiado de libertad condicionada o anticipada, al ser aceptados en la JEP. Si no las cumplen recibirán castigos.



Hay que recordar que Calderón Barragán, en 2007, fue acusado de entregar información a las Farc cuando se desempeñaba como militar activo del Ejército Nacional.



La audiencia de este jueves es el primer paso del proceso ante el tribunal especial que continúa el estudio del caso.