JEP rechazó sometimiento de exdetective del DAS investigado por 17 casos de falsos positivos

Giovanny Calderón Salazar, quien fue exagente del DAS había solicitado formalmente su sometimiento ante la justicia transicional y pidió que se le concediera la libertad condicional ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP); sin embargo, la sala de definición de situaciones jurídicas negó las dos solicitudes por su falta de aporte a la verdad, los hechos habrían ocurrido entre 2006 y 2008

"Los integrantes del Ejército adscritos al Gaula Tolima causaron la muerte a 17 personas y atentaron contra la vida de una más (caso N° 2), quienes al parecer gozaban de la protección del DIH. Para dar apariencia de legalidad a tales resultados, los integrantes del Gaula Militar Tolima, presuntamente en connivencia de terceros y otros como el señor Giovanny Calderón como detective del DAS adscrito a esa unidad operativa, contactaron a civiles bajo engaño y con el pretexto de obtener prebendas económicas, los conducían a parajes rurales donde les era causada la muerte, luego de lo cual eran presentados como bajas operacionales", explicó la JEP.

En su compromiso de aporte a la verdad Calderón aceptó su responsabilidad en algunos casos por los que ha sido procesado, asegurando que dio apariencia legal a las operaciones en informes de Policía Judicial, pero la JEP consideró que no reconoció su responsabilidad ni suministró relatos claros que superen los detalles que ya se conocen en las investigaciones adelantadas por la justicia ordinaria e incluso condicionó su aporte a la verdad para que el sometimiento fuera aceptado.

"No realizó aportes efectivos ni extraordinarios a la verdad, no describió su intervención en las operaciones militares del Gaula Militar en distintas partes del país y en cada uno de los casos en los que pudo estar involucrado, no dio cuenta de las situaciones gravemente violatorias de derechos humanos en las que participó ni relató quiénes tomaron parte en las diferentes operaciones ilegales de muerte a civiles, quiénes proferían las órdenes de batalla, qué acciones se emprendían para legalizar las ejecuciones extrajudiciales ni suministró todos los detalles sobre cómo ocurrieron los hechos que manifestó haber conocido", señaló la magistratura.

Ante esto, se tomó la decisión de rechazar su sometimiento y no conceder el beneficio de la libertad condicional por lo que las investigaciones tendrán que seguir su trámite en la justicia ordinaria, sin embargo, teniendo en cuenta que los hechos por los cuales ha sido investigado tienen relación con el conflicto armado la JEP lo podrá citar para que entregue la información que conoce en estos casos.

El exagente del DAS Giovanni Calderón Salazar ha sido condenado por casos de falsos positivos en la justicia ordinaria, también es investigado por otros casos en los que en total se registraron al menos 17 víctimas de ejecuciones extrajudiciales.

