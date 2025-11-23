Juan Carlos Suárez buscaría preacuerdo con Fiscalía: abogado de familia de Jaime Moreno se pronuncia

El homicidio de Jaime Esteban Moreno, un estudiante de Ingeniería de Sistemas de 20 años de la Universidad de los Andes, sigue generando conmoción en Bogotá. El joven murió tras una brutal golpiza en medio de una fiesta de Halloween la noche del 31 de octubre, un ataque que la jueza del caso calificó como un acto de “crueldad atroz” y de “violencia despiadada”.

De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, los videos de seguridad y los elementos de prueba permitieron identificar a Juan Carlos Suárez, señalado como uno de los principales responsables. Un juez de control de garantías ordenó su detención el pasado 12 de noviembre de 2025, aunque Suárez decidió no aceptar los cargos, pese a la contundencia del material probatorio. El acusado fue identificado por su característico disfraz: llevaba la cabeza pintada de rojo.

Videos captaron la terrible agresión contra el estudiante. Foto: Redes sociales

Para el ente acusador, estos patrones respaldan la tesis de que los agresores actuaron bajo un acuerdo previo y aprovecharon el estado de indefensión del estudiante. En el caso también está vinculado Ricardo González, de 23 años, quien se entregó en Cartagena días después y figura como coautor.

En las últimas horas, la defensa de Suárez inició acercamientos con la Fiscalía buscando un preacuerdo. Pretenden que la conducta sea reclasificada como lesiones personales agravadas que derivaron en muerte, y no como homicidio agravado, argumentando que la intención no era matar al joven. Sin embargo, los abogados de la familia Moreno advirtieron que, si el caso llega a juicio, los implicados podrían enfrentar penas entre 40 y 50 años de prisión.



La representación de las víctimas también pidió que se avance en la vinculación de una tercera persona: una mujer vestida de azul, identificada como Kleidymar Fernández Sulbarán, quien, según testigos, habría señalado a Jaime Esteban instantes antes de que iniciara la agresión.

Frente a esta posibilidad, Camilo Rincón, abogado de la familia, se refirió a este preacuerdo: "La familia Moreno Jaramillo no tiene un sentimiento revanchista, mucho menos de venganza, porque lo más preciado, lo más amado que era Jaime Esteban, pues ya no está con ellos".

Afrimó que "esperamos es y confiamos plenamente en la Fiscalía General de la Nación en que si ese preacuerdo se llega a presentar formalmente la fiscalía tendrá unas pautas muy sólidas, sí, que permitirían por supuesto ese beneficio que estaría buscando Juan Carlos Suárez Ortiz sin que se pierda de vista una verdadera justicia implacable sobre los hechos que todo el país conoce".

Según indicó el padre de Jaime a Noticias Caracol: "Lo único que esperamos es las medidas intramurales para los detenidos, que no observemos una posibilidad, la más mínima, de que ellos evadan a la justicia".