Judicializadas 3 mujeres por practicar procedimientos estéticos sin idoneidad en Medellín

La Fiscalía General de la Nación judicializó a Jackeline Bedoya Acevedo, María Paola Arango Garrillo y Michel Chaverra Jaramillo, señaladas de realizar procedimientos estéticos sin contar con la formación profesional ni la idoneidad requerida.

Según las investigaciones, las mujeres habrían acondicionado quirófanos improvisados en viviendas de los barrios Laureles, San Javier, Guayabal y Olaya Herrera de Medellín, Antioquia, donde practicaban intervenciones estéticas que ocasionaron lesiones, deformidades y limitaciones físicas a por lo menos 24 víctimas.

Los procedimientos, ofertados a través de redes sociales bajo el nombre de “lipólisis láser con transferencia glútea”, se realizaban en condiciones que no cumplían con los estándares de higiene y salubridad exigidos para este tipo de intervenciones.

A los lugares acudieron cerca de 48 mujeres que fueron atendidas por las hoy procesadas, quienes, según la Fiscalía, también se encargaban de la administración de medicamentos, aplicación de anestesia local, atención postoperatoria y masajes postquirúrgicos.



De acuerdo con el ente acusador, las tres mujeres carecían de formación médica y de la experiencia necesaria para practicar procedimientos quirúrgicos, lo que habría ocasionado cuadros infecciosos, deformidades permanentes y limitaciones funcionales en varias pacientes. Las víctimas, al intentar reclamar por los daños sufridos, no obtuvieron respuesta de las responsables.

“Las víctimas acudían a hacer los reclamos, pero cuando llegaban habían abandonado el sitio porque no tenían experiencia ni idoneidad, para esconder precisamente esa situación, abandonaban estos lugares” aseguró la delegada para la Seguridad Territorial, Deicy Jaramillo Rivera.

Por estos hechos, las tres mujeres fueron capturadas por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y presentadas ante un juez de control de garantías. Una fiscal de la seccional Medellín les imputó los delitos de concierto para delinquir, estafa agravada en modalidad de delito masa y lesiones personales dolosas.

Las procesadas no aceptaron los cargos y, por decisión judicial, deberán cumplir medidas de aseguramiento en centro carcelario, mientras avanza la investigación penal.