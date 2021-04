Juez acepta a Deyanira Gómez como víctima en caso Uribe y niega esa acreditación a Gonzalo Guillén

La juez 28 de conocimiento de Bogotá, Carmen Helena Ortiz, avaló uno de los argumentos del abogado Miguel Ángel del Río, quien solicitó que su clienta Deyanira Gómez, exesposa del exparamilitar y testigo en el caso Uribe , Juan Guillermo Monsalve , sea acreditada como víctima en el proceso y por esa razón, le dio la condición de víctima provisional en el proceso que se le lleva al expresidente por los delitos de soborno y de fraude procesal. Para la juez, Deyanira es víctima pasiva de los hechos.

“Se acreditó entre los hechos investigados y los daños causados a aquella, derivados de los seguimientos hostigamientos e intimidades que tuvieron tal magnitud que la UNP brindara medidas de protección y un esquema de seguridad y que, finalmente, la llevaron al exilio. Así las cosas, mal podría aseverarse como lo hizo la Fiscalía, el Ministerio Público y la defensa (del expresidente Uribe) que al no ser la víctima directa de los punibles que se le atribuyen al imputado esta carece de posibilidad de ser reconocida provisionalmente como víctima dentro de la presente actuación. En esa oportunidad se trata de una solicitud de preclusión que eventualmente, de ser el caso, daría lugar a terminar la investigación", dijo la jueza.

"El despacho no comparte la posición de la Fiscalía y del Ministerio Público pues considera que no se compadece con la postura adoptada por la Corte Constitucional. Como acertadamente lo indicaron Eduardo Montealegre y Jorge Fernando Perdomo, no es necesario que Deyanira Gómez sea el sujeto pasivo de los delitos de soborno y fraude procesal para constituirse como víctima. Resultaría claro que Deyanira Gómez resultaría víctima indirecta de los hechos motivo de investigación”, agregó la funcionaria judicial.

Según la jueza, no hay pruebas que sustenten los otros dos argumentos del abogado del Río sobre que Deyanira fue despedida sin justa causa de su trabajo, en mayo del 2018, por cuenta de este proceso y que sufrió un daño patrimonial por cuenta de la extinción del dominio a la finca La Veranera, en Risaralda.

La jueza resaltó el hecho de que, según la investigación, Deyanira tuvo participación en los hechos teniendo en cuenta que a través de ella se obtendría la retractación de Monsalve, la cual, supuestamente, se había suscrito a petición del abogado Diego Cadena quien, según Monsalve, había sido enviado por el expresidente Uribe.

La Fiscalía, la Procuraduría y el defensor del expresidente Jaime Granados apelaron la decisión de la acreditación como víctima a Deyanira Gómez por lo que será el Tribunal Superior de Bogotá quien tome la decisión final sobre este punto.

En la misma decisión, la jueza negó la acreditación como víctima del periodista Gonzalo Guillén. Dijo que la supuesta afectación a su patrimonio moral no tiene relación con los hechos por los que se investiga al expresidente Uribe.

Incluso, dijo la juez, que al interponer una denuncia contra Lombana por las menciones que hizo contra Guillén, será en ese escenario, en otra actuación penal, en donde deben constituirse como víctimas y que el juez de ese proceso deberá definir si las apreciaciones realizadas por Lombana constituyen o no delitos.