No fui infiltrada, no pertenezco a ningún grupo armado: Deyanira Gómez, expareja de Juan G. Monsalve

La médica Deyanira Gómez, expareja del Juan Guillermo Monsalve testigo clave en el proceso contra el expresidente Álvaro Uribe que este viernes tendrá una diligencia crucial, habló en Mañanas BLU sobre el caso.

La expareja de Monsalve aseguró que no hizo todo lo posible para que Monsalve no firmara una retractación y que a partir de ese momento su vida cambió.

“Existe una grabación de ese momento. Hice lo posible para que Juan no firmara ese documento y desde ese momento yo lo puedo decir, mi vida cambió”, afirmó.

Deyanira Gómez dijo además que no es cierto que ella pertenezca a la guerrilla, como se ha sugerido desde la defensa del expresidente Uribe.

"No fui infiltrada, yo serví como medio para que en esa reunión pudieran conocer lo que estaba planeando Álvaro Uribe y Diego Cadena", sostuvo la expareja de Monsalve, que pidió ser reconocida como víctima en el proceso contra el expresidente.

"No pertenezco a ningún grupo armado, que yo haya tenido una relación con el papá de mi hijo, no significa que haya pertenecido a algún grupo armado. No trabajo con al Corte Suprema. Mi relación con el doctor Barceló ni siquiera él si me ve en la calle me reconoce personalmente", declaró.

Publicidad

Escuche a Deyanira Gómez en entrevista con Mañanas BLU, cuando Colombia está al aire: