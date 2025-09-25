En vivo
Juez avaló principio de oportunidad de Pedro Rodríguez, exasesor jurídico de la UNGRD

Juez avaló principio de oportunidad de Pedro Rodríguez, exasesor jurídico de la UNGRD

Pedro Rodríguez, como asesor jurídico y mano derecha de Olmedo López, se convirtió en pieza central del entramado de corrupción que desvió millonarios recursos destinados a atender a las comunidades más vulnerables.

Pedro Rodríguez Melo, exasesor UNGRD, logró acuerdo con la Fiscalía
Pedro Rodríguez Melo.
Foto: UNGRD y captura de video
Por: Kalila Peña
|
Actualizado: 25 de sept, 2025

En la matriz de colaboración, recientemente avalada por una juez, Rodríguez se comprometió a testificar sobre presuntas irregularidades en el contrato para la reconstrucción de Mocoa, proyecto para los damnificados de la avalancha de 2017.

Según sus declaraciones, allí se habrían direccionado convenios para beneficiar a contratistas cercanos a Olmedo López y a Alethia Arango, exsubdirectora de Reducción de Riesgo en la UNGRD y antigua funcionaria de la Alcaldía de Medellín durante el gobierno de Daniel Quintero.

Rodríguez asegura que, bajo instrucciones directas de López, Arango habría entregado contratos de manera irregular por acuerdos previamente establecidos. Uno de los beneficiados sería Ramón España Gutiérrez, un arquitecto que participó en un esquema de direccionamiento de proyectos de alto valor dentro de la entidad.

Pero el alcance de su colaboración va más allá. Rodríguez también involucró al precandidato presidencial y exgobernador de Nariño, Camilo Romero, a quien señala de haberlo recomendado en la UNGRD, enviando su hoja de vida a Olmedo López, luego de ser su jefe jurídico en la Gobernación.

En su testimonio, vinculó al exgobernador con presuntas irregularidades en la adjudicación de un contrato de licores y con aportes de campaña recibidos de empresarios a cambio de favorecerlos en la gobernación de Nariño.

Rodríguez Melo testificará en contra de 12 personas luego de obtener el aval. El exfuncionario ha sido señalado de haber llevado a la UNGRD al contratista Luis Eduardo López, alias 'El Pastuso', quien se quedó con el contrato de más de 46.000 millones de pesos para la compra de 40 carrotanques destinados a mitigar la crisis de agua en La Guajira.

